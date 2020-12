Können selbstgebaute Geräte beim Lüften der Klassenzimmer in den gemeindlichen Schulen helfen? Diese Frage von Frank Holtrup (Freie Wähler) wurde mit einem Kopfschütteln von der Verwaltung beantwortet. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir in allen Klassen unserer Schulen ordentlich lüften können“, berichtete Bürgermeister Thomas Stohldreier. Er verwies darauf, dass für alle Schulen umfangreiche Brandschutzkonzepte erstellt und umgesetzt worden seien. Diese detailreichen Vorschriften und selbstgebaute Lüfter passten nicht zusammen. „Wir haben große Anstrengungen unternommen, damit es bei einem Brandfall in den Schulen möglichst sicher ist. Das würde durch selbstgebaute Lüfter aufs Spiel gesetzt“, mahnte Klaus van Roje, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen, die Diskussion nicht zu vertiefen.