Die Recyclinghöfe in der Gemeinde Ascheberg haben am Samstag (19. Dezember) und am 2. Januar 2021 (Samstag) zu den üblichen Zeiten von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Während des aktuellen Lockdowns sollten allerdings nur wirklich notwendige Entsorgungen getätigt werden, damit der Betrieb der Recyclinghöfe auch weiterhin gewährleistet werden kann, appelliert die Gemeinde Ascheberg an Nutzer. Auf den Recyclinghöfen müssen unbedingt strengstens die Corona- Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Ein Besuch ist nur mit Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gestattet. Zudem müssen die Mulden eigenständig befüllt werden, damit keine Kontakte entstehen. Sollte es zu Verstößen kommen, wird das Hausrecht ausgeübt und der Zutritt zum Recyclinghof verweigert. Aufgrund von Einlassbeschränkungen kann es zu Wartezeiten kommen.

Bei der Anlieferung mit einem Fahrzeug ist die Ladung verkehrsgerecht zu sichern. Es wird seitens der Verwaltung gerade in diesen Tagen noch einmal ausdrücklich um ein rücksichtsvolles Miteinander gebeten: „Nur so können alle Beteiligten geschützt und der Betrieb weiterhin aufrechterhalten werden.“