2021 wird der neue Vollsortimenter Hit im Ortskern von Ascheberg gebaut. Zeitgleich wird auch der Eschenplatz am derzeitigen K+K-Markt neugestaltet, teilt die Gemeinde Ascheberg mit. Jetzt stehen verschiedene Gestaltungselemente für den Platz zur Auswahl: die Oberflächenbeläge, Sitzbänke, Leuchten und Abfallbehälter. Kurzfristig haben die Bauverwaltung und der Bauhof gemeinsam mit den Mitarbeitern des Garten- und Landschaftsbaubetriebs Wellering alle Kräfte gebündelt, um eine Musterfläche am K+K zu pflastern und Beispiele für die Sitzbänke, Leuchten und Abfallbehälter aufzustellen. Schilder von den Landschaftsarchitekten Lohaus Carl Köhlmos erläutern an der Musterfläche die einzelnen Elemente. Über ein Online-Formular auf der Gemeinde-Homepage können die Bürger bis zum 25. Januar 2021 ihre Meinung zu den Mustern abgeben. Das Online-Formular können Passanten auch ganz bequem über ihr Smartphone ausfüllen. An den Musterflächen verweist ein QR-Code direkt zur entsprechenden Webseite. Für Rückfragen steht Martin Wolf in der Bauverwaltung unter 0 25 93/6 09 60 14 oder wolf@ascheberg.de zur Verfügung.

Gesche Ahmann und Martin Wolf von der Bauverwaltung begutachten mit Bauleiter Uwe Gerstmann von der Firma Wellering die Muster für die Platzgestaltung. Foto: Böhnisch / Gemeinde Ascheberg

Vom 6. Januar 2021 an werden auch die Pläne für den Vollsortimenter Hit in der Verwaltung offengelegt. Diese können auf der Webseite www.ascheberg.de oder nach Terminvereinbarung, 0 25 93/6 09 60 14, E-Mail: wolf@ascheberg.de, an der Dieningstraße im Einzelfall bis in den Februar hinein eingesehen werden. Nach einer Vorberatung im Bau- und Planungsausschuss und einem Satzungs- und Feststellungsbeschluss im Rat wird der Flächennutzungsplan der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Nach der Genehmigung und Bekanntmachung werden die Pläne rechtswirksam.