Sprung ins Internet zahlt sich aus

Ein Nachkomme von Cornet Obolensky hat bei der Hengstkörung in Münster einen Spitzenplatz geholt. Die Verkaufserlöse der folgenden Auktion waren gut. Hengsthalter Kai Ligges schaut mit gemischten Gefühlen auf diese beiden Themenkreise.

Angesichts der Abstands- und Hygieneregeln wurde der Pferdenachwuchs dieses Jahr schon vorher nicht an einem Ort versteigert. Vielmehr liefen mehrere Fohlen-Versteigerungen online. Dieses Modell wurde auch bei den gekörten Nachwuchshengsten genutzt. „Das Rad wird man nicht mehr zurückdrehen“, ist Ligges überzeugt. Denn die erzielten Preise waren gut: „Der Bieterkreis bei den Online-Versteigerungen war deutlich größer“, nennt Ligges den Grund. Er kann sich gut vorstellen, dass es mit Hybrid-Auktionen weitergeht, wenn die Corona-Regeln das erlauben. Soll heißen: Wer mag, kommt zum Ort des Geschehens und macht dort seine Angebote. Dabei konkurriert er aber mit Kaufinteressenten aus dem Internet.

Online-Auktionen nicht ohne Risiko

Das lief übrigens nicht völlig risikolos. So fehlte dem Käufer von sechs Dressurpferden bei der 60. Westfälischen Eliteauktion das Geld, um die ersteigerten Vierbeiner zu bezahlen, hieß es seitens des Westfälischen Pferdestammbuches. In einer zweiten Runde wurden die sechs Pferde an zahlungskräftigere Kunden verkauft, vier davon über ihrem ersten Kaufpreis.

„ Der Bieterkreis bei den Online-Versteigerungen war deutlich größer. Der Bieterkreis bei den Online-Versteigerungen war deutlich größer. “ Kai Ligges

Themenkreis zwei sind die Körungen: Sie können nach Mitteilungen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung nicht so bleiben wie bisher. Die „Leitlinien Tierschutz im Pferdesport“ des Bundeslandwirtschaftsministeriums betreffen auch die Art, wie und insbesondere wann der Hengstnachwuchs für diese Prüfung vorbereitet wird. Pferde dürfen „nicht früher als im Alter von 30 Lebensmonaten in die zielgerichtete Ausbildung zum vorgesehenen Nutzungszweck genommen werden“. Das ist mit dem bisherigen Vorgehen nicht vereinbar. Allerdings: Ohne Körung werden Hengste nicht zur Zucht zugelassen.

Reiterliche Vereinigung prüft Varianten bei Körung

Die Deutschen Reiterliche Vereinigung hat vier Varianten in die Diskussion gebracht: Eine Herbstkörung von Zweieinhalbjährigen an der Hand, einer Frühjahrskörung von Dreijährigen an der Hand, einer Frühjahrskörung (frühestens ab April) von Dreijährigen unter dem Sattel sowie einer Herbstkörung von Dreieinhalbjährigen unter dem Sattel. Die Zuchtverbände müssten sich nun entscheiden, wie es weitergehen könne, heißt es seitens der FN.

Je jünger die Hengste bei der Vorauswahl sind, desto schwerer wird es, die Besten auszuwählen. Je älter sie sind, desto später stehen sie für den Deckeinsatz bereit. Kai Ligges ist noch offen, wie es weitergehen sollte. Er gibt zu bedenken, dass der Hengstnachwuchs bisher problemlos auf der Wiese gehalten werden könne. Wenn die Körung später erfolge, müsse es Zwischenlösungen geben. Sicher ist, dass der Hengstnachwuchs, der bei den Schauen im Frühjahr präsentiert wird, künftig noch gar nicht ermittelt ist. Bei der Präsentation mussten in diesem Jahr übrigens schon andere Wege gegangen werden. Auf dem Hof Ligges wurde die Hengstschau aufgezeichnet und im weltweiten Netz präsentiert. Der Sprung in die Online-Welt steht für den Pferdesport immer öfter auf dem Programm.