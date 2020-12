Die Auszubildenden der Westnetz in Münster zeigen vollen Einsatz, um den Kindern der LWL-Wohngruppe in Ascheberg zu Weihnachten ihre Wünsche zu erfüllen. Traditionell schmücken die Auszubildenden den Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des Westnetz-Regionalzentrums Münster und hängen Sternschnuppen mit Kinderwünschen auf. Mitarbeiter können diese dann vom Baum „pflücken“ und die Wünsche erfüllen. In diesem Jahr hat sich aufgrund von Homeoffice und somit weniger Betrieb im Gebäude eine digitale Lösung gefunden – die Spendenbereitschaft der Mitarbeiter wurde dadurch keineswegs geschmälert.

Schon nach kurzer Zeit waren alle Kinderwünsche verteilt und die entsprechenden Geschenke wurden weihnachtlich verpackt bei der Auszubildendenvertretung abgegeben. Die Auszubildenden werden die Geschenke noch vor Weihnachten in der Wohngruppe abgeben und freuen sich schon auf glückliche Empfänger. „Wir freuen uns sehr, dass die Aktion so gut angenommen wird”, sagt Auszubildende Lea Brechmann. „Damit auch diejenigen, die keine Sternschnuppe mehr vorgefunden haben, etwas spenden können, haben wir auch ein Spendenkonto eingerichtet. Damit können die Mitarbeiter in der Ascheberger Wohngruppe weitere Kinderwünsche erfüllen”, erklärt sie.