Die Polizei hat am Freitag von 6 bis etwa 17 Uhr an der Amelsbürener Straße in einer 50er Zone fast 1000 Fahrzeuge kontrolliert. In Richtung Amelsbüren waren 141 Fahrzeuge zu schnell; in die Gegenrichtung Davensberg „nur“ 60. Insgesamt wurden 190 Verwarngelder ausgesprochen und 11 Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen. Der Tagesschnellste wurde mit 92 Stundenkilometer gemessen. Ihn erwarten nun 120 Euro Bußgeld plus Bearbeitungsgebühr und ein Punkt in Flensburg.