Karten bieten Reise in die Vergangenheit

„Wir sind angekommen.“ Die Finger huschen übers Display und Sekunden später ist die Whats­App-Nachricht hunderte Kilometer entfernt angekommen. Machen die Fingerkuppen Kummer, wird gelöscht und der nächste Versuch folgt. Es ist schon einige Zeit her, dass gerade Urlaubsnachrichten nicht per Messenger oder telefonisch übermittelt wurden. Die gute alte Postkarte lieferte auch immer Ansichten aus der Urlaubsregion mit. Wer unterwegs ist, findet solche Karten. In Ascheberg hat der Marketingverein vor einiger Zeit neue Karten aufgelegt. Richtig klassisch wirken sie aber nicht. Die WN sind der Frage nachgegangen, welche Gebäude Ascheberg, Davensberg und Herbern bei solchen Angelegenheiten ein Gesicht gegeben haben.

In Ascheberg ist die Frage mangels Alternativen schnell beantwortet: Der Kirchturm St. Lambertus ist das Wahrzeichen des Dorfes und häufig auf alten Karten zu sehen. Der Blick zum Dorfmittelpunkt ist auch schon früher gewählt worden als noch der Vorgänger-Kirchturm zu sehen war. Das Krankenhaus ist ein beliebtes Motiv gewesen, Schule und Ehrenmal wurden genauso ausgewählt wie die evangelische Gnadenkirche. So viele bedeutende Gebäude in Ascheberg gibt es eben nicht.

Alte Ascheberger Ansichtskarten 1/24 Ansichten aus Ascheberg vor 1909 Foto: privat

Ansichtskarte aus der Gaststätte "Der letzte Wolf" Foto: privat

Ansichtskarte Schloss Westerwinkel mit dem Uhrturm Foto: privat

Diese Karte zeigt Schloss Westerwinkel vor dem Brand des Schweinestalls Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg; Schloss Itlingen Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg: Clemens August in Davensberg Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg: Herbern mit Süd- und Merschstraße Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg: Herbern Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg, unten links mit der Bispingheide Foto: privat

Ascheberg Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg Foto: privat

Haus Klaverkamp früher Foto: privat

Herbernalt5 Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg: Burgturm Davensberg Foto: privat

Ansichten aus Ascheberg Einfahrt Kirchplatz mit Drogerei Worms und dem "Hochhaus" Foto: privat

Ähnlich verhält es sich in Davensberg. Kirche und Burgturm werden ins Bild gesetzt. In Herbern sind es die Kirche und das Krankenhaus.

Unter den Karten, die für diese Geschichte eingereicht wurden, befinden sich auch Luftbilder der drei Orte. Diese Karten sind für die Menschen, die hier wohnen, vermutlich interessanter als für die Adressaten damals. Sind doch zahlreiche Gebäude zu sehen, die es nicht mehr gibt. Dafür landwirtschaftliche Flächen, die heute mit Wohngebieten versehen sind.

Zu den Besonderheiten gehört auch, dass Gaststätten durch die Jahrzehnte hinweg Ansichtskarten bereitgehalten haben. Sie dienten zu den Zeiten als Werbung als das Internet noch nicht erfunden war und auch Verkehrsvereine vielleicht gerade in den Kinderschuhen steckten. Auf jeden Fall erfüllen alle zusammen heute einen Zweck: Sie ermöglichen eine Reise in die Vergangenheit.