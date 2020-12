Die Sternsingeraktion findet in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen und mit einem an die aktuelle Lage angepassten Hygiene- und Sicherheitskonzept statt. Die Verantwortlichen in Ascheberg, Davensberg und Herbern haben sich entschieden, die Hilfsaktion, die wie in jedem Jahr hilfsbedürftigen Kindern auf der ganzen Welt zu Gute kommt, nicht ausfallen, sondern „kontaktlos“ stattfinden zu lassen. Am 2. und 3. Januar 2021 werden somit Sternsingergruppen, mit oder ohne Verkleidung durch die Straßen und Bauerschaften ziehen und lediglich einen Segensgruß der Sternsinger in die Briefkästen werfen, verbunden mit einen Segensaufkleber, der dann selbst an die Tür geklebt werden kann. Da jede Gruppe aus maximal zwei Haushalten bestehen darf, könnte es sein, dass die Heiligen Drei Könige hier und dort nur zu zweit auftreten.

Es findet aufgrund der Corona-Pandemie keine persönliche Begegnung an den Türen statt, somit entfällt selbstverständlich auch das Singen und das Aufsagen des Segensspruches. Auf dem Flyer sind zudem auch die Möglichkeiten angegeben, wie eine online-Spende auf das eigens eingerichtete gemeinsame Spendenkonto der Sternsinger aus Ascheberg, Davensberg und Herbern entrichtet werden kann. Die Bewohner werden gebeten, die Aktion insofern zu unterstützen, als dass die Sternsingergruppen nicht in die Häuser gebeten und ihnen auch keine Barspenden übergeben werden. Da die Sternsinger nicht an den Türen schellen, können Bewohner, die ausdrücklich einen Kreidesegen wünschen, dies durch einen kleinen Hinweiszettel an der Tür kenntlich machen. Wer den Gruppen etwas Gutes tun möchte, kann einen kleinen „süßen Gruß“ vor die Tür stellen. Die jüngeren Gruppen werden jeweils von einem Erwachsenen begleitet, der auf die Einhaltung der Regeln achtet. Gesegnete Aufkleber liegen im gesamten Januar an den Krippen aller drei Kirchen zur Mitnahme aus. Fragen beantwortet Pastoralreferent Tobias Kettrup ( 0 25 93 92 99 88 14), weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten unter www.katholische-kirche-ascheberg.de.