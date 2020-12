„Wir werden gemeinsam weiter durch die Krise gehen“

Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir blicken auf ein sehr besonderes, ein schwieriges Jahr zurück. Die Corona-Pandemie hat auch bei uns in den vergangenen Monaten das gesamte Leben und Arbeiten bestimmt. Wir alle mussten uns an ungewohnte Kontaktbeschränkungen, Alltagsmasken und AHA-Regeln gewöhnen. Viele Menschen hat dies in eine schwierige Lage gebracht und die ständig wechselnden Vorgaben haben allen viel abverlangt. Leider mussten auch die gewohnten Feste, Veranstaltungen und Jubiläen ausfallen, ebenso wie die Kirmessen und die Ferienlager. Doch bei uns in Davensberg, Ascheberg und Herbern (DAH) haben sich alle Beteiligten schnell auf die neuen Bedingungen eingestellt und tolle Alternativen entwickelt. Ich danke allen ganz herzlich für dieses Engagement in dieser besonderen Zeit!

Diese Krise hat uns aber auch gezeigt: Wir sind stark! Wir haben einen guten Zusammenhalt! Bei uns sind ganz viele Menschen sehr engagiert, stellen tolle Aktionen auf die Beine und helfen sich gegenseitig. Für den unermüdlichen Einsatz möchte ich mich ganz besonders bei allen ehrenamtlich tätigen Personen bedanken!

Ascheberg 2020 1/69 Die Kiinder der Kleinen Raupe schauen hinter die Kulissen der Burgturmspielschar Foto: Theo Heitbaum

Die Herberner Schützenkönige pflanzen im Januar Bäume Foto: Isabel Schütte

Die Jugendfeuerwehr freut sich über eine Spende aus der Aktion Ascheberg trifft sich Foto: Theo Heitbaum

Die Eine Welt Gruppe stößt mit Sekt an Foto: Theo Heitbaum

Die Kolpingspielschar sorgt beim Theater für Lacher Foto: Theo Heitbaum

Varido-Abend der Profilschule zeigt Talente Foto: Theo Heitbaum

Varido-Abend der Profislchule Ascheberg Foto: Theo Heitbaum

LED Flutlichtanlage Aufbau beim SV Herbern Foto: Isabel Schütte

Ehrungen bei der Feuerwehr Ascheberg Foto: Isabel Schütte

Die Gemeinde informiert über CarSharing Foto: Theo Heitbaum

Die Grundschüler aus Ascheberg erhalten ihre Sportabzeichen Foto: Theo Heitbaum

Die Grundschüler aus Herbern erhalten ihre Sportabzeichen Foto: Theo Heitbaum

Erstmals wird die diesjährige Kegeldorfmeisterschaft in Ascheberg und in Herbern ausgetragen: Der Ascheberger Kegelclub "Die Volterknaben" machte am Samstag gut gelaunt den Auftakt bei der in Herbern auf den Kegelbahnen der Gaststätte Deitermann. Foto: Tina Nitsche

Die Deutsche Bahn startet im Januar mit den Sanierarbeiten am maroden Bahndamm Foto: Theo Heitbaum

An der Lambertusschule startet das Zirkusprojekt Foto: Theo Heitbaum

Offene Jugendarbeit Ascheberg und Seniorenbeirat starten das Projekt Taschengeld Foto: Theo Heitbaum

Die Ascheberger sind eingeladen, sich ein Bild über das künftige Aussehen der Plätze zu machen. Foto: Theo Heitbaum

Das Zirkusprojekt läuft weiter Foto: Theo Heitbaum

Vorstellung des Zirkusprojektes an der Lambertusschule Ascheberg Foto: Theo Heitbaum

Karneval bei Clemens August Foto: Theo Heitbaum

Der Schienenersatzverkehr während der Arbeiten am Bahndamm läuft sehr gut Foto: Theo Heitbaum

Die Grashüpfer legen Müllhoppser aus Foto: Theo Heitbaum

In der Profilschule werden Nistkästen für Vögel gebaut. Ihre Bewohner sollen den Eichenprozessionsspinner bekämpfen. Foto: Theo Heitbaum

Beim Karneval ziehen die Kinder noch unbeschwert durchs Dorf. Foto: Theo Heitbaum

Gelbte Integration, das verdeutlichte das mehr als gelungene Stück des Pallau-Theaters. Foto: Tina Nitsche

Das Feuerwehrgerätehaus Ascheberg wird im Frühjahr fertig. Foto: Theo Heitbaum

Die Lindenfällaktion der Gemeinde Ascheberg an der Sandstraße erregt die Gemüter Foto: Theo Heitbaum

Die Gemeinde Ascheberg nimmt das erste E-Auto in Betrieb Foto: Theo Heitbaum

Die Bauarbeiten an der Gemeindehalle schreiten voran Foto: Theo Heitbaum

Den Baum des Jahres, eine Robinie, pflanzen in Herbern Katharina Heinen, Josef Reher, Barbara Kehrmann, Dr. Bert Risthaus und Stefan Grünert Foto: Theo Heitbaum

Beim ersten Lockdown dürfen nicht einmal Kinderspielplätze betreten werden. Foto: Theo Heitbaum

Ein brennendes Holzlager fordert die Feuerwehr direkt nach den ersten Lockdown-Maßnahmen wegen Corona. Foto: Theo Heitbaum

Das Blutspenden, hier in Herbern, verändert sein Gesicht Foto: Theo Heitbaum

Woher Masken bekommen? Markus Altensell lässt in China produzieren und spendet in Ascheberg Foto: Theo Heitbaum

Die Straße im Gewerbegebiet Steenrohr wird freigegeben. Foto: Gemeinde

Der Radweg an der Steinfurter Straße führt jetzt über die Emmerbachbrücke Foto: Gemeinde

Das Feuerwehrgerätehaus in Ascheberg wird in Mini-Besetzung eingeweiht Foto: Gemeinde

Bürgermeister Dr. Bert Risthaus (2. v. l.) und Kita-Leiter Thomas Dudzik (r.) übernahmen mit Pfarrerin Angelika Ludwig (m.) und Frederick Baackmann von der Baackmann Immobilien und Bauträger GmbH (BiB) (2.v.r.) den ersten Spatenstich für die neue Kita am Hoveloh. Foto: Gemeinde

Die Emmerbachbrücke / AMelsbürener Straße wird neu gebaut Foto: Gemeinde

Die Seniorenunion Ascheberg feiert Jubiläum Foto: Gemeinde

Das DRK bereitet sich auf den Umzug der Rettungswache vor Foto: Theo Heitbaum

Der Bürgerbusverein startet nach der Lockdown-Ausziet neu durch Foto: Theo Heitbaum

Fähnchenaktion in Davensberg: Die Bürgerschützen flaggen, obwohl sie das Jubiläum absagen müssen. Foto: Theo Heitbaum

Der Abschied von der Proiflschule wird den Zehnern nur mit Maske ermöglicht. Foto: Theo Heitbaum

Die Fohlenschau gehört ím Juni zu den wenigen Dingen, die schon wieder erlaub sind. Foto: Theo Heitbaum

Der Hofverkauf bei Fisch Wenning lässt ein bisschen normales Leben zu - an die Masken haben sich alle Besucher schon gewöhnt. Foto: Theo Heitbaum

Die Damich-Schilder werden von der Gemeinde und den Vereinen, die das Projekt gefördert und gefordert haben, aufgestellt. Foto: Theo Heitbaum

Theo Heckenkamp wird als "Post-Chef" in Ascheberg verabschiedet. Foto: Theo Heitbaum

Abbau altes Feuerwehrgerätehaus, der Bauhof packt mit an Foto: Theo Heitbaum

Die Feuerwehr zieht in das neue Gerätehaus um Foto: Theo Heitbaum

Die Feuerwehrsenioren sichern die alten Grundsteine Foto: Theo Heitbaum

Abschied von Ulrike Büker, Kita St. Benedikt Herbern Foto: Theo Heitbaum

Die Pfarrei verabschiedet Pastoralassistentin Sarah Ostermann Foto: Theo Heitbaum

Kirmes Daheim in Ascheberg: DieKolpingsfamilie lädt ein Foto: Theo Heitbaum

Präsentation der Wettbewerbssiehger Profilschul-Campus und Plätze Foto: Dierich Harhues

Eine Gemeinde liest wird kurzfristig organisiert Foto: Theo Heitbaum

Die Bürgerstiftung Ascheberg verabschiedet Anne Dabbelt aus dem Vorstand und begrüßt Tobias Klaas Foto: Theo Heitbaum

Im Wahlkampf kommt Minister Jens Spahn zum Schloss Westerwinkel Foto: Theo Heitbaum

Thomas Stohldreier setzt sich bei der Bürgermeisterwahl gegen Monika Verspohl durch Foto: Theo Heitbaum

Klimaschutzmanager Martin Wolf, Oliver Keßler, Geschäftsführer WI Windinvest GmbH und Bürgermeister Dr. Bert Risthaus (v.l.) freuen sich über die Perspektiven für den Klimaschutz. Foto: Theo Heitbaum

Waldrapp in Ascheberg, Westerbauer Foto: Theo Heitbaum

Das Gerätehaus wird abgerissen Foto: Theo Heitbaum

Das Feuerwehrgerätehaus wird abgerissen Foto: Theo Heitbaum

Tobias Trittschack ist neuer Leiter des DRK-Familienzentrums Bügelkamp Foto: Theo Heitbaum

Abriss des Gerätehauses in Ascheberg Foto: Theo Heitbaum

Die Adventskalender in Ascheberg und Herbern gibt es im November Foto: Theo Heitbaum

Entschlammen der Schlossgräfte, Rentmeister Stefan Grünert Foto: Theo Heitbaum

Der neue Gemeindera konstituiert sich in der Sporthalle Foto: Theo Heitbaum

Am Kirchplatz in Herbern werden Bäume gepflanzt Foto: Theo Heitbaum

Trotz der Einschränkungen haben wir in diesem Jahr viel geschafft: Wir konnten das neue Feuerwehrgerätehaus Ascheberg in Betrieb nehmen, mit dem Bau der Mirjam-Kita am Hoveloh beginnen und zwei Kitagruppen an der Bultenstraße starten. Wir haben den Bau des Vollsortimenters HIT vorbereitet und die Gestaltung der Plätze in Ascheberg geplant. Wir sind gerade dabei, das neue Wohnbaugebiet Breibusch zu erschließen. Im Klimaforum „Nachhaltiges DAH“ haben engagierte Bürgerinnen und Bürger erste Projekte umgesetzt. Wir haben unsere Schulen weiter digitalisiert und den Ascheberg-Gutschein eingeführt. In Herbern konnten wir die Weichen für eine neue Tagespflege stellen.

Auch im kommenden Jahr 2021 haben wir viel vor: In Ascheberg werden die Bauarbeiten für den Vollsortimenter beginnen und der erste Platz im Ortskern wird neugestaltet. In Herbern werden wir das neue Feuerwehrgerätehaus in Angriff nehmen und die Bauarbeiten an der Aula abschließen. Außerdem treiben wir in Ascheberg die Erweiterung der Profilschule zum Profilschul-Campus voran und investieren in die Grundschulen und die OGS in allen drei Ortsteilen. Wir werden ein neues Pumpwerk und eine neue Druckrohrleitung von Herbern nach Ascheberg bauen. Gleichzeitig werden wir die Verwaltung und unsere Orte weiter digitalisieren und die Windkraft in der Gemeinde vorantreiben.

Wenn wir bei all diesen Schritten weiterhin so verantwortungsvoll und solidarisch handeln, wie bisher, werden wir gemeinsam weiter gut durch diese Krise gehen und gestärkt wieder herauskommen! Bleiben Sie daher bitte auch über den Jahreswechsel weiter auf Abstand, aber miteinander in Verbindung!

Ich freue mich auf gute und intensive Gespräche im kommenden Jahr und wünsche Ihnen und Ihren Familien auch im Namen des Gemeinderates und meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Jahr 2021 alles Gute und ganz viel Zuversicht! Bleiben Sie gesund!

Ihr Thomas Stohldreier, Bürgermeister.