In der letzten Messe des Jahres 2020 wurde durch Pfarrer Günther Lube eine von Silke Bußmann gestaltete Kerze der KFD Herbern geweiht. Die Kerze hat eine besondere Bedeutung, sie steht bei den Trauerfeiern für Verstorbene der Gemeinschaft in der Trauerhalle neben dem Sarg. Nach der Weihe entzündete Teamsprecherin Angelika Hölscher die Kerze an der Osterkerze.