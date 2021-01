Mit dem Fest „Taufe des Herrn“ am kommenden Sonntag (10. Januar) endet liturgisch die Weihnachtszeit. Die Krippen in den drei Pfarrkirchen der Gemeinde St. Lambertus Ascheberg laden allerdings noch in den nächsten Wochen zum Besuch und zum stillen Gebet ein. Aufgrund der Corona-Beschränkungen werden sie ausnahmsweise erst Anfang Februar abgebaut. Bis dahin besteht zudem die Gelegenheit, gesegnete Segensaufkleber für die Haustür und Infozettel der diesjährigen Aktion mitzunehmen. Spendendosen für das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ werden vor und nach allen Gottesdiensten an der Krippe stehen.