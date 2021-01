Theaterfamilien im Corona-Modus

„Heute kribbelt es besonders.“ Als Heike Zobel das gestern sagte, dachte sie an den Terminkalender fürs plattdeutsche Theater in Ascheberg. Gestern wäre für die Kolpingspielschar die Generalprobe gewesen, heute die Premiere. Gemischte Gefühle wohnen auch in Annegret Börtz von der Burgturmspielschar: „Wenn ich durch Davensberg fahre und in der Turnhalle das Licht aus ist, das tut schon weh.“ Es war ein harter Schnitt: Im frühen Herbst haben Burgturmspielschar Davensberg und Kolpingsfamilie Ascheberg die Theatersaison für diesen Winter abgesagt. Die aktuelle Lage gibt den Entscheidern Recht. Den Laienspielern fehlt aber etwas. „Wir sind wie eine große Familie. Diese sozialen Kontakte fehlen total“, sagt Zobel.

Die Davensberger Burgturmspielschar hätte ihre Premiere vor einer Woche gehabt. „Wir haben für alle Mitglieder Tüten gepackt. Darin war alles enthalten, was für eine Premiere nötig ist“, berichtet Vorsitzender Frank Neve . Darin waren das Schnäpschen, das es normalerweise beim Betreten der Halle gibt. Die Praline, die Besucher auf den Stühlen empfängt, fehlte nicht. Für die Pausen waren Mettendchen in der Tüte. Neve erklärt: „Wir haben 80 Tüten gepackt und verteilt und den Leuten gesagt, sie sollen ein altes Stück per DVD oder Fotos schauen.“ In der Whats­App-Gruppe sei anschließend die Post abgegangen. „Es war ein schönes Zeichen, etwas von den Anderen zu hören. Da hat sich ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl eingestellt“, ist Annegret Börtz von der kleinen Aufmerksamkeit begeistert.

Plattdeutsches Theater in Ascheberg 1/158 2001 Herbern: Blickschaden Foto: WN-Archiv

2001 Herbern Blickschaden Foto: WN-Archiv

Ascheberg 2001: Keen Tied vö Opa Foto: WN-Archiv

Ascheberg 2001: Keen Tied vö Opa Foto: WN-Archiv

2001 Davensberg Foto: WN-Archiv

2001 Davensberg: Foto: WN-Archiv

2002 Herbern: Dat Inserat Foto: WN-Archiv

2002 Herbern: Dat Inserat Foto: WN-Archiv

2002 Davensberg: Foto: WN-Archiv

2002 Davensberg: Foto: WN-Archiv

2002 Davensberg: Foto: WN-Archiv

2002 Ascheberg: Foto: WN-Archiv

2002 Ascheberg: Foto: WN-Archiv

2003 Herbern: Foto: WN-Archiv

2003 Herbern: Foto: WN-Archiv

2003 Davensberg: Ne schöne Bescherung Foto: WN-Archiv

2003 Davensberg Ne schöne Bescherung Foto: WN-Archiv

2004 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2004 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2004 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2004 Theater Herbern Foto: WN-Archiv

2004 Theater Herbern Foto: WN-Archiv

2005 Davensberg Foto: WN-Archiv

2005 Davensberg Foto: WN-Archiv

2005: Ascheberg Foto: WN-Archiv

2005: Herbern Foto: WN-Archiv

2005 Herbern Foto: WN-Archiv

2005 Herbern Foto: WN-Archiv

2006 Davensberg Foto: WN-Archiv

2006 Davensberg Foto: WN-Archiv

2006 Davensberg Foto: WN-Archiv

2006 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2007 Davensberg Der Meisterboxer Foto: WN-Archiv

2007 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2007 Herbern Foto: WN-Archiv

2007 Herbern Foto: WN-Archiv

2007 Herbern Foto: WN-Archiv

2007: Davensberg Foto: WN-Archiv

2007: Davensberg Foto: WN-Archiv

2007: Davensberg Foto: WN-Archiv

2008: Davensberg Foto: WN-Archiv

2008 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2008 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2008 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2008 Herbern Foto: WN-Archiv

2008 Herbern Foto: WN-Archiv

2008 Herbern Foto: WN-Archiv

2008 Davensberg Foto: WN-Archiv

2008 Davensberg Foto: WN-Archiv

2008 Davensberg Foto: WN-Archiv

2009 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2009 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2009: Herbern Foto: WN-Archiv

2009 Herbern Foto: WN-Archiv

2009 Herbern Foto: WN-Archiv

2010 Davensberg Foto: WN-Archiv

2010 Davensberg Foto: WN-Archiv

2010 Davensberg Foto: WN-Archiv

2010 Davensberg Foto: WN-Archiv

2010 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2010 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2010: Theater in Herbern "De Schelm van Mühlenbrook" Foto: WN-Archiv

2010 Theater in Herbern "De Schelm van Mühlenbrook" Foto: WN-Archiv

2010 Theater in Herbern "De Schelm van Mühlenbrook" Foto: WN-Archiv

2011: He drömt von Ilse - Plattdeutsches Theater Davensberg Foto: WN-Archiv

2011: He drömt von Ilse - Plattdeutsches Theater Davensberg Foto: WN-Archiv

2011: Ascheberg Foto: WN-Archiv

2011: Ascheberg Foto: WN-Archiv

2011: Ascheberg Foto: WN-Archiv

2011: Ascheberg Foto: WN-Archiv

2011 Herbern Frieda Foto: WN-Archiv

2011 Herbern Foto: WN-Archiv

2011: Herbern Foto: WN-Archiv

2011: Herbern Foto: WN-Archiv

2012 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2012 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2012 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2012 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2011 Davensberg Foto: WN-Archiv

2011 Davensberg Foto: WN-Archiv

2011 Davensberg Foto: WN-Archiv

2012 Herbern Foto: WN-Archiv

2012 Herbern Foto: WN-Archiv

2012 Davensberg Foto: WN-Archiv

2012 Davensberg Foto: WN-Archiv

2012 Davensberg Foto: WN-Archiv

2012 Davensberg Foto: WN-Archiv

2013 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2013 Herbern Foto: WN-Archiv

2013 Herbern Foto: WN-Archiv

2013 Herbern Foto: WN-Archiv

2013 Davensberg Foto: WN-Archiv

2013 Davensberg Foto: WN-Archiv

2013 Davensberg Foto: WN-Archiv

2014 Theater Ascheberg Kien Geld kiene Liaw Foto: WN-Archiv

2014 Theater Ascheberg Kien Geld kiene Liaw Foto: WN-Archiv

2014: Theater Ascheberg Kien Geld kiene Liaw Foto: WN-Archiv

2014: Theater Ascheberg Kien Geld kiene Liaw Foto: WN-Archiv

2014 Herbern Foto: WN-Archiv

2014 Herbern Foto: WN-Archiv

2014 Herbern Foto: WN-Archiv

2014 Davensberg Foto: WN-Archiv

2014 Davensberg Foto: WN-Archiv

2014 Davensberg Foto: WN-Archiv

2015 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2015 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2015 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2015 Herbern Foto: WN-Archiv

2015 Herbern Foto: WN-Archiv

2015 Herbern Foto: WN-Archiv

2015 Herbern Foto: WN-Archiv

2016 Davensberg Foto: WN-Archiv

2016 Davensberg Foto: WN-Archiv

2016 Davensberg Foto: WN-Archiv

2016 Davensberg Foto: WN-Archiv

2016 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2016 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2016 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2016 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2016 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2017 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2017 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2017 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2017 Davensberg Foto: WN-Archiv

2017 Davensberg Foto: WN-Archiv

2017 Davensberg Foto: WN-Archiv

2017 Herbern Foto: WN-Archiv

2017 Herbern Foto: WN-Archiv

2017 Herbern Foto: WN-Archiv

2017 Herbern Foto: WN-Archiv

2018 Ascheberg: Dr. Johann Hopfner kann auch konventionell, wie in dieser Szene mit Anja Vennemann, Verena Welschhoff, Birgit Bäumer-Borgmann und Martin Weiß Foto: WN-Archiv

2018 Ascheberg: Foto: WN-Archiv

2018 Ascheberg: Foto: WN-Archiv

2018 Ascheberg: Foto: WN-Archiv

2018 Herbern Foto: WN-Archiv

2018 Herbern Foto: WN-Archiv

2018 Herbern Foto: WN-Archiv

2018 Herbern Foto: WN-Archiv

2018 Davensberg Foto: WN-Archiv

2018 Davensberg Foto: WN-Archiv

2018 Davensberg Foto: WN-Archiv

2018 Davensberg Foto: WN-Archiv

2019 Ascheberg: Kolpingspielschar Foto: WN-Archiv

2019 Ascheberg: Kolpingspielschar Foto: WN-Archiv

2019 Ascheberg: Kolpingspielschar Foto: WN-Archiv

2019 Ascheberg: Kolpingspielschar Foto: WN-Archiv

2019 Ascheberg: Kolpingspielschar Foto: WN-Archiv

2019 Davensberg Foto: WN-Archiv

2019 Davensberg Foto: WN-Archiv

2019 Davensberg Foto: WN-Archiv

2019 Davensberg Foto: WN-Archiv

2019 Davensberg Foto: WN-Archiv

2019 Herbern Foto: WN-Archiv

2019 Herbern Foto: WN-Archiv

2019 Herbern Foto: WN-Archiv

2020 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2020 Ascheberg Foto: WN-Archiv

2020 Ascheberg Foto: WN-Archiv

Die Burgturmspielschar hatte für den Winter das geplant, was auch Familien in Corona-Zeiten anstellen: Aufräumen und entrümpeln. „Wir wollten unseren Fundus durchfrosten. Es hat sich über die Jahre so viel angesammelt, dass es Sinn macht, den Keller der Grundschule aufzuräumen“, berichtet Neve. Doch auch das muss wegen der Corona-Regeln vertagt werden. Der Vorsitzende schaut nach vorne und macht sich Gedanken über die Jahresversammlung, die im Frühjahr ansteht: „Es muss irgendwie weiter gehen.“

Zum Zeitpunkt der herbstlichen Absage waren die Ascheberger schon gestartet. „Wir haben uns vier, fünf Mal getroffen“, berichtet Ludger Heubrock. Ihm fehlt mehr als das Geschehen auf der Bühne das soziale Miteinander. Bei der Kolpingspielschar erwischte das „Aus“ mit Fabienne Schröer und Dennis Linnemann zwei junge Leute, die heute Abend ihr Debüt gegeben hätten. „Hanne Rehr hat mich oft gefragt. Ich habe immer gedacht, wenn Dennis mitmacht, werde ich es probieren“, erzählt Schröer. Als dann Christiane Krampe-Höring mit dem passenden Angebot kam, griffen sie zu. Für sie begann das Lernen der plattdeutschen Sprache. Wie sie klingt, hört Fabienne Schröer immer, wenn sich Vater, Geschwister und Oma treffen: „Die sprechen nur plattdeutsch.“ Es dann aber selbst zu sprechen, ist eine andere Hausnummer. „In der Leserunde gab es viele Tipps, wir waren gerade dabei aufzuschreiben, wie man es spricht“, blickt Linnemann zurück. Gemeinsam schauen die beiden jungen Leute jetzt in ihre Unterlagen, um ein bisschen am Ball zu bleiben. Denn der Eindruck nach den ersten Leseproben ist klar. „Das macht Spaß, weil es eine tolle Truppe ist. Wir sind im Herbst wieder dabei“, sagen sie gemeinsam.

Nicht dabei gewesen wäre Mechtild Mehring. Obwohl sie „nur mal eben vorbeigeschaut hätte“ fehlt auch ihr etwas. Zumal sich die freiwillige Pause um ein Jahr verlängert. „Wenn jemand abspringt, bin ich dabei. Es wird ein altes Bauernstück gespielt. Das wäre mein Stück gewesen“, sagt die Frau aus der Osterbauer.

Der Herberner Laienspielschar konnte die Corona-Pandemie nichts anhaben. „Wir hätten dieses Jahr nicht gespielt, weil die Aula umgebaut wird“, informiert Kai Nienhaus. Der Mann, der vor einigen Jahren vom Bühnenbauer auf die Bühne gewechselt ist, sagt ganz nüchtern „mir fehlt nichts“. Angesichts des Aufwandes, der rund um eine Theatersaison betrieben wird, sei eine Auszeit nicht falsch.