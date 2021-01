Die Pfarrei St. Lambertus hat neben den Spenden für die Sternsinger vor einem Jahr auch andere Kollekten- und Spendenergebnisse zusammengestellt. Bei der Afrika-Kollekte kamen 946 Euro zusammen. Misereor schloss mit 9031 Euro ab (850 Euro in Davensberg, 4954 Euro in Herbern, 3217 Euro in Ascheberg).

Für das Heilige Land wurden 463 Euro gesammelt, bei den Renovabis-Gottesdiensten kamen 1164 Euro zusammen (412 Euro in St. Anna, 288 Euro in St. Benedikt und 464 Euro in St. Lambertus). Während der Erstkommunion-Messen wurden 589 Euro in die Klingelbeutel geworfen. Bei Missio zählten die Sammler 2336 Euro (786 Euro in Davensberg, 483 Euro in Herbern. 1067 Euro in Ascheberg). Die Diaspora-Kollekte brachte 1494 Euro. Eine Corona-Kollekte endete mit 1231 Euro.

Die Adventssammlung der Caritas schloss mit 14 515 Euro (2095 Euro in Davensberg, 9150 Euro in Herbern, 3270 Euro in Ascheberg). Bei Adveniat machen 1603 Euro aus Davensberg, 6856 Euro aus Herbern und 8315 Euro aus Ascheberg für die Pfarrei einen Betrag von 16 774 Euro aus. Bei den Sonntagskollekten wurden 13883 Euro gesammelt (2834 Davensberg, 5258 Herbern und 5901 Ascheberg).

Das Kerzengeld summiert sich auf 13 047,75 Euro (1669,38 Euro Davensberg, 6486,17 Euro Herbern, 4892 Euro Ascheberg).

An Spenden für die Schatzkammer/Votivgaben in Ascheberg sind bisher 60 230 Euro zusammengekommen, für die Beleuchtung der Burgkapelle in Davensberg 5680 Euro.