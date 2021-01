Ausgediente Weihnachtsbäume einsammeln trotz Corona und Lockdown? Dass das coronakonform funktionieren kann, bewies das Team des Zeltlagers St. Anna Davensberg am vergangenen Samstag. Wie in den vorherigen Jahren, konnten die Tannenbäume auch in dieser besonderen Situation bei der kurzfristig organisierten Aktion abgeholt werden. Der Sammelplatz für die Bäume war dieses Jahr der Hof Schulze Pellengahr.

Bei den drei Touren durchs Davertdorf beschränkte man sich aufgrund der geltenden Beschränkungen allerdings auf zwei Haushalte pro Tour, trug Masken und hielt den Sicherheitsabstand ein. Das gemeinsame Mittagessen musste dieses Jahr natürlich ausfallen.

Auch für das Sammeln der Spenden fand das Zeltlagerteam eine passende Lösung: Sie wurden „eingekeschert“, denn mit den Keschern wurde eine sichere Übergabe ermöglicht, falls nicht schon Tüten an den ausgelegten Bäumen befestigt waren.

Insgesamt zog das Team eine sehr positive Bilanz: Trotz der kurzfristigen Organisation und Ankündigung kamen viele Bäume und Spenden zusammen.

Das Zeltlager wird in diesem Jahr stattfinden, wenn die Corona-Situation es dann erlaubt. Es werden aktuell verschiedene Möglichkeiten geplant und durchdacht. Genauere Informationen – auch zur Anmeldung – werden noch folgen. Bisher ist eine Fahrt in den ersten beiden Sommerferienwochen nach Braunshausen im Sauerland geplant. Dort gastierte das Davensberger Zeltlager bereits 2012 und 2016.