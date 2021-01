Die OJA meldet sich digital zurück

Das neue Jahr fängt mit rauchenden Köpfen bei den OJA-Mitarbeiterinnen an. Der nächste Lockdown ist da und die Mitarbeiter haben sich per Ideenaustausch über Videokonferenz neue digitale Aktionen ausgedacht. Aber auch Altbewährtes aus dem ersten Lockdown findet weiterhin seinen Platz.

Die OJA- Mitarbeiter sind montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr unter ihren Diensthandynummern per WhatsApp und telefonisch zu erreichen. Der digitale offene Jugendtreff über Zoom findet montags, mittwochs und freitags von 17 bis 19 Uhr statt. Die Jugendlichen erhalten einen Zoom-Link und können dann entscheiden, ob sie das Angebot nutzen möchten oder nicht. Die Teilnahme ist – wie im analogen Jugendtreff – freiwillig: „Kommen und gehen wie man möchte“, lacht OJA- Mitarbeiterin Wencke Lemcken .

Im ersten Lockdown bot die OJA täglich Online-Sport an. Dieses Angebot findet im jetzigen Lockdown nach Absprache statt. Weiterhin bietet Uta Kerckhoff auch weiterhin mit viel Herzblut an Samstagabenden Online- Gameshows an: von „Bingo“ bis „Oldschool“- Gameshows wie beispielsweise „Geh aufs Ganze“ oder „Am laufenden Band“ ist alles dabei.

Neu ist eine Pantomime- WhatsApp Gruppe. Ein Begriff, ein Filmtitel oder Emotionen werden per Video aufgenommen und in die Gruppe gestellt. Die Teilnehmer dürfen dann erraten, um was es geht.

Mit „Dirk´s kleinem Kochstudio“ gibt es ein weiteres neues Event im OJA-Lockdown- Programm. „Darüber möchten wir sehr gerne zu einem späteren Zeitpunkt berichten“ schmunzelt Dirk Hermann, Mitarbeiter der OJA.

Der „Hula-Hoop Kursus mit Wencke“ ist ebenfalls neu im Programm. Per WhatsApp erfragte die OJA, wer an dieser Aktion teilnehmen wollen würde. Den interessierten Jugendlichen wurde ein Hula-Hoop-Reifen (1,2 Kilogramm) zugeschickt. „Hula-Hoop ist nicht nur ein Spaß für Kinder, sondern auch ein supereffektives Cardio- und Kraftworkout für Jugendliche oder Erwachsene“, erklärt Lemcken. „Hula-Hoop Training stärkt die wichtige Muskulatur der Körpermitte, also: Rücken, Taille, Bauch. Ebenfalls profitieren die Beine und der Po. Der Vorteil von Hula-Hoop ist, dass es die Gelenke nicht belastet und man es ganz einfach im Wohnzimmer vor dem Fernseher ausüben kann“.

Hula Hoop mit Wencke

Dieser Kurs findet immer dienstags und donnerstags ab 19 Uhr über Zoom statt. Die Jugendlichen erlernen am Anfang, wie man mit einem 1,2 Kilogramm schweren Reifen „hullert“ und welche Grundsätze man beachten sollte. Da der Reifen schwer ist, fängt man mit drei bis fünf Minuten an, weil die Haut sich in den ersten Tagen daran gewöhnen muss. Blaue Flecken und leichte Schmerzen um die Hüfte sind am Anfang ganz normal. Dieser neue Trendsport ist daher nicht zu unterschätzen.

„Für alle Kinder in der Gemeinde Ascheberg wird es ebenfalls noch eine OJA-Aktion geben, über die demnächst informiert werden wird“ zeigt sich Uta Kerckhoff, OJA- Mitarbeiterin, geheimnisvoll.