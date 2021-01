Zum Jahresabschluss 2020 hat die Firma Fliesen Nägeler in Herbern ihre Jubilare geehrt und eine langjährige Mitarbeiterin verabschiedet, wie sie jetzt mitteilt.

Klaus Lohmann erhielt eine doppelte Ehrung. Neben dem Betriebsgeschenk erhielt der Südkirchener zu seinem Silberjubiläum eine Ehrenurkunde der Baugewerken-Innung Coesfeld. 25 Jahre hält er dem Betrieb die Treue. Altgeselle Lohmann ist als Vorarbeiter beim Verlegen der Fliesen ein handwerkliches Gesicht des Betriebes bei den Kunden. Der Herberner Andreas Nölkenbockhoff hat diese Urkunde schon vor fünf Jahren erhalten, ihm dankte die Geschäftsleitung für 30 Jahre Treue. Nölkenbockhoff wird im Kundendienst und Reparaturmanagement eingesetzt. Kundenberaterin Beate Schäper ist in der Fliesen-Ausstellung aktiv. Sie ist seit 20 Jahren in dem Betreib ab der Lindenstraße.

Alle Jubilare erhielten zum obligatorischen Blumenstrauß noch weitere individuelle Präsente, schreibt der Betrieb.

Zum Anlass passend wurde Josefa Ophaus nach 27 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Ophaus erhielt von den Kollegen und der Betriebsleitung zudem einen Gutschein für einen Urlaub in ihrer Stamm-Ferienwohnung auf Ihrer Lieblingsinsel Juist. Sie war im Bereich Rechnungswesen und in der Kundenberatung tätig.

Bedingt durch die derzeitigen Beschränkungen war die Ehrung nur durch eine kurze Übergabe der Blumensträuße und Präsente möglich. Sobald es die Bedingungen zulassen, soll der bei Nägeler traditionelle gemütliche Abend der Geehrten zusammen mit ihren Partnern und der Betriebsleitung folgen.