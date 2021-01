Die Impfungen gegen Covid-19 für den Kreis Coesfeld starten Voraussichtlich im Februar im Impfzentrum in Dülmen. Als erstes können sich die Bürger über 80 Jahre dort impfen lassen. Dazu erhalten diese demnächst alle notwendigen Informationen per Post. Senioren über 80 Jahre aus Ascheberg, Davensberg und Herbern, die keine Möglichkeit haben, zum Impfzentrum nach Dülmen zu fahren, erhalten Hilfe vom Seniorenbeirat. Der Vorsitzende Karl-Heinz Bartsch vermittelt unter 0 25 93 / 6 09 12 30 und unter E-Mail seniorenbeirat@ascheberg.de ehrenamtliche Fahrer unter dem Motto „Ich bin für dich DAH!“. „Wir möchten niemanden alleine lassen“, betont Bürgermeister Thomas Stohldreier. „Alle Senioren, die sich impfen lassen möchten, sollen die Möglichkeit haben, zum Impfzentrum nach Dülmen zu kommen.“ Ehrenamtliche, die einen Fahrdienst zum Impfzentrum anbieten möchten, können sich unter 0 25 93 / 6 09 44 44, per E-Mail an dah@ascheberg.de oder über das Online-Formular auf https://www.ascheberg.de/rat-verwaltung/ich-bin-fuer-dich-dah.html bei der Gemeinde Ascheberg melden.