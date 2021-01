Was Fußball und Cricket gemeinsam haben? Es ist ein Teamsport und ein Ball spielt dabei die wesentliche Rolle. Dennoch gilt Cricket hierzulande eher als eine exotische Sportart, ist das Schlagballspiel hier nicht so häufig verbreitet. Für viele Flüchtlinge hingegen ist das Fußballspiel dagegen die exotische Variante. Beide Spielarten vereinen sich dennoch irgendwie in Davensberg. Denn auf der Sportanlage des SV Davaria wurde Platz geschaffen und ein Spielfeld für Cricket errichtet. Eines, das mit großer Freude von den Flüchtlingen genutzt wird.

„Das trägt ein Stück weit auch zum Integrationsgeschehen bei“, ist sich Jürgen Sandner von der Flüchtlingshilfe St. Lambertus sicher. Hinter den Kulissen unterstützen sich somit zwei Vereine, um den Flüchtlingen ihre Sportart zu ermöglichen und um ihnen dafür Raum zu bieten. Der SV Davaria hat dafür die Grundvoraussetzungen geschaffen und ein Spielfeld auf der Sportanlage errichtet. „Ferner hat der SVD die Flüchtlinge unter seine Fittiche genommen, so dass sie über den Sportbund versichert sind“, gibt Sandner weitere Einblicke.

Die Flüchtlingshilfe St. Lambertus unterstützt dieses Engagement des Sportvereins seinerseits ebenso. So hat sie dem Verein nun eine großzügige Spende zukommen lassen, die Equipment für die Ausübung des Cricket Sports beinhaltet. „Darunter eine Ballmaschine, Bälle und Schläger“, freut sich Norbert Homm , Vorsitzender des SVD.

Normalerweise trainieren die rund 30 Flüchtlinge drei Mal wöchentlich draußen auf der Anlage, jetzt im Winter jedoch ist es zu früh dunkel. „Deshalb haben wir ja auch einen extra Platz eingerichtet wo wir ein Spielfeld angelegt haben. Derzeit rüstet der SVD die Flutlichtanlage auf LED um. „Und da soll auch das Cricketfeld mit Licht ausgestattet werden, denn der Ball ist hier ja viel kleiner“, so Homm. Eine Aufgabe, die der SV Davaria nicht ohne weiteres alleine stemmen kann. Zwar hat der Verein Zuschüsse für sein Vorhaben erhalten, aber die Kosten belaufen sich auf eine höhere Summe, als die, von der zunächst ausgegangen worden war. „Deswegen sind wir auf der Suche nach Sponsoren, die uns unterstützen“, hofft Homm hier auf Hilfe von außerhalb. Dankbar ist er vor allem für die großzügige Spende der Flüchtlingshilfe St. Lambertus.: „Das ging jetzt zu Corona-Zeiten ganz unbürokratisch über die Bühne, aber wenn es dann wieder erlaubt ist, wollen wir ein schönes Foto mit der Mannschaft für die Flüchtlingshilfe machen, als Dankeschön.“Wer den SV Davaria bei der Aufrüstung der Flutlichtanlage unterstützen möchte, wendet sich an Norbert Homm, 01 74/ 5 82 00 62 wenden.