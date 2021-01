„Hygienekonzepte? Finanzplanung im Falle von späterer Stornierung? Was passiert im Falle von Infektionen im Lager? Wie schützen wir Kinder und Betreuer? Wie müssen wir die Anfahrt gestalten? Wie sehen die Bedingungen der niederländischen Regierung im Sommer auf Ameland aus?“ – Viele Fragen und zurzeit keine Antworten führen dazu, dass es auch im Jahr 2021 kein Messdienerferienlager der Gemeinde St. Lambertus geben wird.

Das Leiterteam berichtet in den neuen Pfarrmitteilungen, dass man sich seit geraumer Zeit mit den Plänen für eine Ferienfreizeit in Ameland beschäftigt habe. Leider könne niemand die vielen Fragen genau beantworten. Das wäre aus Teamsicht aber nötig, da schließlich die Verantwortung für Kinder und Betreuerteam getragen werden müsse. „Wir bedauern dieses zutiefst und sind sehr traurig, dieses mitteilen zu müssen. Es war für uns keine leichte Entscheidung, da sich das ganze Team so darauf gefreut hatte“, heißt es in der Mitteilung.

Das Leiterteam werde aber dennoch versuchen, wie im Vorjahr, einige Ferienlagertage in Form der „Home-Edition“ in Ascheberg anzubieten, um so für etwas Abwechslung in den Sommerferien zu sorgen. Informationen dazu, werden rechtzeitig herausgegeben.