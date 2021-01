Prototyp ist alltagstauglich

„Wir fühlen uns wohl und haben uns hervorragend eingelebt.“ Notfallsanitäter Ole Neblung ist rund ein halbes Jahr nach dem Umzug der DRK-Rettungswache mit den neuen Möglichkeiten sehr zufrieden: Sie erleichtern in Corona-Zeiten das Einsatzgeschehen und haben nach Corona für die Bereitschaftszeiten noch Potenzial.

Den „Quantensprung“, der in den Eröffnungsfestreden besungen wurde, ist im Alltag ständig präsent. Wenn morgens um 7 Uhr zum Schichtwechsel bis zu sechs Mitarbeiter kommen, treffen sie auf passende Umkleide- und Aufenthaltsmöglichkeiten. Obwohl mit den zwei Nachtschichtlern acht Personen im Gebäude sind, können Mindestabstände eingehalten werden. „Wir tragen im Gebäude ständig eine Maske“, gibt Neblung eine Facette des Hygienekonzeptes wieder. Die Lüftungsanlage hilft in Corona-Zeiten, zusätzlich gibt es Lüfter und Raumfilter. Sich diese Schutzmaßnahmen am früheren Standort vorzustellen, verlangt einiges an Phantasie. Der Vergleich hinkt zudem, denn mit dem Umzug wurden Fahrzeuge und Personal verdoppelt. Zu Notfall- und Rettungssanitätern gesellen sich zwei Auszubildende. Tagsüber stehen in der Regel zwei Fahrzeuge mit je drei Helfern bereit. Außer Auszubildenden können das Ehrenamtliche und Praktikanten an der dritten Position sein. Ascheberg gehört zu einem Verbund mit den Wachen in Lüdinghausen und Olfen. 58 Mitarbeiter und zwölf Auszubildende werden hier eingesetzt.

Fahrzeuge werden desinfiziert

Die aktuelle Pandemie legt offen, wie wichtig es war, in dem Gebäude schwarz/weiß Bereiche zu schaffen. „Wir sind oft das erste Fachpersonal, wenn Menschen, die wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne sind, allein zu Hause nicht mehr klar kommen. Wir holen sie ab und bringen sie ins Krankenhaus“, berichtet Neblung. Anschließend müssen Fahrzeug und Personal für den nächsten Einsatz vorbereitet werden: „Früher sind wir nach Lüdinghausen gefahren, jetzt können wir alles in Ascheberg erledigen. Wir fahren in die Desinfektionshalle und desinfizieren das Fahrzeug.“ Dann entledigen sich die Mitarbeiter noch im „schwarzen“ Bereich der Einsatzkleidung, duschen sich und kehren mit frischer Dienstkleidung in den „weißen“ Bereich des Gebäudes zurück. „Der Umzug war genau zur passenden Zeit“, sagt Neblung, denn die Helfer haben durch die neuen Möglichkeiten einen besseren Schutz und ein „besseres Gefühl, wenn wir nach Hause fahren“. Zudem stehen Fahrzeug und Team ohne den Umweg über Lüdinghausen wieder schneller für den Einsatz in Ascheberg bereit. Auch nach einem halben Jahr Betrieb bleibt die Wache in Ascheberg somit ein Prototyp für weitere Neubauten.

1179 Einsätze im vergangenen Jahr

Für das vergangene Jahr meldete der Kreis Coesfeld auf WN-Anfrage übrigens 1179 Einsätze, die aus den beiden Rettungswachen an der Lüdinghauser Straße und von der Herberner Straße gefahren wurden.

Beim Stichwort „alte Wache“ wird gerade den älteren Mitarbeitern warm ums Herz. „Ich bin seit 1996 in Ascheberg“, erklärt Thomas Mesters. Mehr als das halbe Berufsleben hat er an der Lüdinghauser Straße verbracht. Zum Abriss kam er extra aus Bergkamen, um sich von dem Gebäude zu verabschieden und Steine zu sichern. Aus ihnen ist eine Skulptur geworden, die in der neuen Wache die Erinnerung an die Lüdinghauser Straße wach halten wird.