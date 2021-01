Wann kommt das Licht am Ende des Corona-Tunnels? Diese Frage könnte zum Bild aus der Bultenstraße gestellt werden. Gestern meldete der Kreis Coesfeld für Ascheberg vier Neuinfektionen übers Wochenende. Vor einer Woche waren es nur zwei gewesen, in der gesamten Woche – wie berichtet – sechs. Aktuell sind 14 Personen akut an COVID-19 erkrankt.