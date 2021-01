Quiz zum Cäcilienfest ist aufgelöst

Wie ergeht es Sängern in Corona-Zeiten? Und vor allem, wie halten sie sich fit? In diesem Falle unter anderem mit ein wenig geistiger Arbeit. „2020 ist Corona bedingt ja alles ausgefallen, also waren wir kreativ“, verrät Silke Trahe vom Kirchenchor St. Lambertus. So haben die Chormitglieder wenigstens ihr Cäcilienfest gefeiert. Und das auf ungewöhnliche Weise. Mit einem Chorquiz für kreative Momente.

„Da wir uns ja nicht sehen konnten, haben wir eine Cäcilientüte gepackt“, so Trahe. Die wurde dann jedem Mitglied an die Tür gehängt. Ihr Inhalt? Einerseits höchst kreativ, wie schon gesagt. Und natürlich befand sich auch ein „Mittelchen“ darin um die Kehlen zu ölen. „Nicht zu vergessen die Sängerbonbons“, fügt Susanne Wierling , Vorsitzende des Kirchenchors St. Lambertus an. Die waren dann sicherlich auch ganz nützlich, als die Mitglieder sich an das Quiz begaben. Denn die Fragen hatten es in sich. Und da mussten die Sänger teilweise sogar unter die Dichter gehen. Gar nicht so einfach ein Gedicht zu schreiben, dass die Wörter Corona, Kirchenchor, Bratwurst und „Wir sagen Euch an den lieben Advent“ beinhalten soll. „Aber das wurde bravourös gelöst“, so Trahe und Wierling ergänzt: „Sogar mit der Garantie zu schmunzeln.“

Die Arbeit hat sich der Vorstand aufgeteilt. So kümmerte sich Chorleiterin Andrea Thül-Reddig um die Auswertung der über 70 Quizbögen, die verteilt worden waren. Eine Aufgabe, die ihr manches Mal ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Logisch, bei so viel Kreativität, wenn es ums dichten geht. „Wir sagen Euch an den lieben Advent. Doch singen könnt Ihr jetzt vergessen, Corona Dank!!!! Kommt. Bratwurst essen!“ Doch die grauen Zellen wurden auch auf andere Weise gekitzelt. „Wie viele Titel findest Du in unseren Notenschränken auf der Orgelbühne?“ lautete eine weitere Frage.

Die Antwort wurde am Freitagabend verraten: 842 Stück. Denn da wurde der Gewinner des Quiz gezogen. Diese Aufgabe übernahm Pater Paul, der sich als Glücksfee betätigte. Auf den Gewinner wartete als Hauptpreis ein Abendessen für zwei Personen im Landhotel Jagdschlösschen. All diejenigen, die sich am Quiz beteiligt hatten und ihre Antworten bis Weihnachten bei Andrea Thül- Reddig in den Briefkasten geworfen hatten, landeten in der Lostrommel. „And the winner is…. Annette Erpenbeck“, verkündete Pater Paul. Sie darf nun zum Essen ins Jagdschlösschen, „wenn das dann wieder möglich ist“, so Trahe. Wann überhaupt wieder etwas möglich ist, und wann die Chormitglieder wieder singen dürfen? Diese Schätzfrage wurde im Quiz unterschiedlich beantwortet. Am 19. März vielleicht? Bis es soweit ist, müssen sich die Chormitglieder auf eigene Weise stimmlich fit halten.