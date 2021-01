Am Dienstag und Mittwoch (26./27. Januar) ruft das Rote Kreuz zur Blutspende auf. Blutspender sind von 15.30 bis 20.30 Uhr im Jochen-Klepper-Haus an der Herberner Ostlandstraße willkommen. Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle, die Blut spenden möchten, sich vorab online eine Blutspendezeit zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden. Die DRK-Blutspendedienste beobachten die Corona-Lage sehr aufmerksam und stehen hierzu in engem Austausch mit den verantwortlichen Behörden. Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger, teilt der Spendedienst mit. Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungssymptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden nicht zugelassen. Begleitpersonen und Kinder dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal derzeit nicht betreten. Blutspender werden gebeten, wenn möglich einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen. Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Zum Blutspendetermin ist unbedingt der Personalausweis mitzubringen. Am Ende gibt es ein Lunchpaket und als kleines Dankeschön einen Mehrweg-Becher.