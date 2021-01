Pommes-Geschäfte kranken

Mehr Niederschlag als in den trockenen Vorjahren hat es im vergangenen Jahr gegeben. Dementsprechend war auch die Kartoffelernte beim Herberner Landwirt Stefan Weckendorf ergiebiger als in den Jahren zuvor. So richtig glücklich ist der Landwirt trotzdem nicht. Denn die speziellen Pommes-Kartoffeln, die er seit ein paar Jahren, unter anderem zuletzt auch in Davensberg, anbaut, kann er während der Corona-Pandemie schwerer verkaufen.

Die Erdäpfel, die im Familienbetrieb angebaut werden, unterscheiden sich vor allem in der Konsistenz von herkömmlichen Speisekartoffeln. Die Pommeskartoffel ist, wenn man sie wie normale Speiseknollen zubereitet, sehr mehlig. Sie zerfällt nach dem Kochen.

Weckendorf hat für seinen Kartoffel-Anbau und -verkauf langfristige Verträge abgeschlossen, deswegen trifft ihn die aktuelle Entwicklung in dieser Hinsicht nicht allzu sehr. „Wir haben einen Verlust, aber es ist überschaubar und ich kann damit leben“, sagt der Bakenfelder.

Der Grund für die Verluste: Die Gastronomie, ein Hauptabnehmer für Pommes-Kartoffeln, liegt am Boden. Bis auf ein bisschen Außer-Haus-Essen bleibt die Küche kalt. Feste jeglicher Art und Weise finden aufgrund der Pandemie nicht statt. Auch wenn im Einzelhandel der Kartoffel-Verkauf gut läuft, kann der Nachfrage-Ausfall des Gastronomie-Bereichs nicht kompensiert werden.

Einfach auf bessere Zeiten warten, kann und will der Landwirt aber auch nicht. Denn bei ihm im Betrieb verursache die Ernte Kosten. Die Kartoffeln müssten bei Temperaturen zwischen sieben und acht Grad lagern. „Wenn es kälter wird, verzuckern sie. Wenn es wärmer wird, bilden sie Keime. Die neuen Regeln zur Düngung und Keimbildung bei den Kartoffeln machen das ganze nicht einfacher“, betont der Landwirt. Das Lager muss frostsicher sein und mit entsprechender Lüftungstechnik immer die richtige Temperatur haben. „Das sind natürlich hohe Kosten, die dazu kommen.

Einige Landwirte mussten Kartoffeln als Futter für Nutztiere oder für die Biogasanlage nehmen um noch etwas Nutzen davon zu haben. Weckendorf war hiervon nicht betroffen. Im Frühjahr will er wieder genauso viel Kartoffeln setzen wie die Jahre zuvor. „Wir müssen positiv denken und irgendwann geht es auch wieder bergauf.“