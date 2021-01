Die Firmvorbereitung in St. Anna Davensberg und St. Benedikt Herbern wurde im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. In St. Lambertus Ascheberg fanden die Vorbereitungszeit und auch die Spendung des Firmsakramentes unter anderen Vorzeichen statt. Zum Beginn des neuen Jahres startet in der Regel auch die Firmvorbereitung mit den ersten Infotreffen in den jeweiligen Gemeinden. Auch wenn noch nicht absehbar ist, was vor dem Hintergrund der Corona-Schutzverordnung in den nächsten Monaten möglich sein wird, soll in allen drei Gemeinden in diesem Jahr eine Firmvorbereitung und auch eine Firmfeier stattfinden, teilt die Pfarrei mit.

In St. Benedikt Herbern sind sowohl die Jugendlichen, die im Vorjahr bereits zur Vorbereitungszeit eingeladen wurden, als auch der darauf folgende Jahrgang zur Teilnahme an der Vorbereitungszeit eingeladen. Ein gemeinsames Vorbereitungswochenende ist vom 27. bis 29. August auf der Jugendburg Gemen geplant. In St. Anna Davensberg sind ebenfalls die Jugendlichen des vergangenen Jahres als auch des folgenden Jahrgangs eingeladen, an der Firmvorbereitung teilzunehmen. Ein Vorbereitungswochenende ist – sofern es die Corona-Situation dann zulässt – vom 25. bis 27. Juni ebenfalls auf der Jugendburg Gemen geplant.

In St. Lambertus Ascheberg wird wie üblich ein Jahrgang zur Firmvorbereitung eingeladen. Ein gemeinsames Vorbereitungswochenende könnte vom 28. bis 30. Mai in Gemen stattfinden. Alle Planungen und Aktivitäten sind unter Vorbehalt und hängen im Wesentlichen von einer Entspannung der Corona-Situation zum Sommer hin ab. Vor dem Hintergrund werden die Vorbereitungsteams der jeweiligen Gemeinden verstärkt auf digitale Formate, Online- und Kleingruppentreffen setzen. Alle Jugendlichen, die in diesem Jahr an der Firmvorbereitung teilnehmen können, werden Anfang Februar angeschrieben und gebeten, sich per E-Mail anzumelden. Auch wenn vieles in diesem Jahr noch ungewiss erscheint und wenig planbar ist, sind zumindest die Firmtermine seitens des Weihbischofs bestätigt worden. Die Feiern finden statt am Samstag, 25. September (15 Uhr St. Benedikt, 18 Uhr St. Anna) und am Sonntag, 26. September (10 Uhr St. Lambertus). Fragen beantwortet Pastoralreferent Tobias Kettrup (kettrup-t@bistum-muenster.de).