Die Landjugend Ascheberg lädt am 6. Februar (Samstag) zur Neuaufnahme ein. Aus gegebenem Anlass wird diese online und nicht wie gewöhnlich im Rahmen einer Winterwanderung stattfinden. Eingeladen sind alle Ascheberger Jugendlichen, die mindestens 15 Jahre alt sind und Lust auf gemeinsame Aktionen wie Osterfeuer, Kanufahren, Sternsingen und die ein oder andere Party haben. Bei der Neuaufnahme geht es vor allem darum, die Landjugend und ihre Aktionen kennenzulernen sowie um einen Austausch zwischen alten und neuen Mitgliedern. Beginn ist um 18 Uhr.

Wer Interesse hat, schickt bis zum 4. Februar eine E-Mail zur Anmeldung für die Neuaufnahme an kljb.ascheberg@web.de. Die Landjugend schickt den Link für den Onlinezugang dann bis spätestens 5. Februar per E-Mail zurück. Der Vorstand hofft, so wie in den vergangenen Jahren auf regen Zulauf, damit im Sommer die Aktionen dann mit vielen neuen Gesichtern wieder anlaufen können.