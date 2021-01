„Die Bewohner sind unendlich traurig, dass es uns trotz aller Sicherheitsmaßnahmen so kurz vor dem Zielstrich getroffen hat.“ Volker Eilermann, Leiter des Altenheims St. Lambertus in Ascheberg, spricht auf WN-Anfrage von vier bestätigten Coronafällen unter den Bewohnern der Einrichtung an der Biete. Zudem seien zwei Mitarbeiter positiv auf COVID-19 getestet worden.