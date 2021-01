Zu einem Kellerbrand rückten alle drei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Ascheberg sowie Kameraden des Lüdinghauser Löschzuges am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr in den Uhlandweg in Ascheberg aus. Die Personen, die sich beim Feststellen des Brandes in dem Haus befunden hatten, konnten insbesondere vor dem Rauch, der von unten ins Gebäude zog, in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden sofort notärztlich versorgt. Die Wehren konzentrierten sich auf das Brandgeschehen. (Ausführlicher Bericht folgt in der Samstagsausgabe.)