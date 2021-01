Erlen stehen schon kurz vor der Blüte

Die Erle ist jetzt leicht an ihren Zapfen und Kätzchen zu erkennen. Während die meisten Bäume und Sträucher sich noch in der Winterruhe befinden, steht die Erle kurz vor der Blüte. Die männlichen rotbraunen Schwänzchen ähneln zwar denen der Haselnuss und der Birke – aber die kleinen dunkelbraunen Zapfen, die jetzt auch noch am Zweig hängen, zeigen eindeutig, dass es sich um eine Erle handelt.

Die Erle ist der einzige Laubbaum, der Zapfen bildet. Erlenzapfen verbleiben auch im Winter am Baum. Auch wenn die Erle ihr Laubkleid längst abgeworfen hat, ist es daher einfach, sie an den Zapfen zu erkennen.

Im Februar beginnen die männlichen fünf bis zehn Zentimeter langen Kätzchen vor dem Laubaustrieb zu blühen. Allergiker haben keinen Grund zur Freude. Die Pollen verursachen starke allergische Reaktionen. Die weiblichen Kätzchen sind mit etwa fünf Millimeter Länge deutlich kleiner und kommen später zur Blüte. Als Früchte entwickeln sich daraus kleine, rund zwei Zentimeter große, schwarze und holzige Zapfen. Im Winter sind die Samen, die sich als kleine Flügelnüsschen in den Zapfen verbergen, eine wichtige Nahrungsquelle für den Erlenzeisig und den Stieglitz. Erlen wachsen an Bächen, Seen, Mooren und in anderen Feuchtgebieten. Gerade die bei uns heimische Schwarzerle gilt als der Flussbegleiter schlechthin. Verwendet wird die Schwarz-Erle für die Befestigung von Uferböschungen und die Begrünung von Nassstellen. Bei Aufforstungen ist sie ein wichtiges Pioniergehölz. Früher wurde das Holz aufgrund der guten Haltbarkeit unter Wasser für Pfahlbauten genutzt. Halb Venedig soll auf Erlenpfählen stehen. Der weitere deutsche Name Rot-Erle weist auf die rote Färbung des frisch geschlagenen Holzes hin, das gerne als Möbelholz verwendet wird. Die Rinde eignet sich zum Schwarzfärben von Leder.