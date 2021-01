Das Berufsleben stoppte jäh: Mit der Diagnose Gehirntumor hatte Thorsten Fischer anderes im Sinn als seine Karriere als VW-Verkaufsleiter. Es war nicht das einzige Gesundheitsproblem, das seit 2015 zu überwinden war. Doch Fischer kämpfte sich nicht nur ins Leben zurück, sondern auch in den Berufsalltag. Vor einiger Zeit hat er mit Frau Kathrin einen Automobil-Standort in Ascheberg übernommen, der eine große Tradition hat. Wo früher Hollenhorst stand, ist nun Fischer zu lesen. Mit dem Ehepaar aus Dortmund sind fünf Beschäftigte an der Davensberger Straße anzutreffen.

Mit nicht einmal 40 Jahren aus dem Beruf auszuscheiden, kam für Fischer nicht in Frage. Als die Gesundheit es wieder zuließ, schloss er dort an, wo er vorher gestoppt wurde: als Autohändler. In Dortmund waren aber schnell die Grenzen erreicht. Während der Suche nach einer größeren Alternative kam Ascheberg ins Spiel. „Die Kontakte sind nie abgerissen. Die ersten Gespräche gab es schon 2019“, kannte Fischer die Firma Hollenhorst aus Lüdinghausen noch. Der Standort in Ascheberg verfügt über eine 1a-Lage. Und es gehört eine Werkstatt dazu. Das erweitert die Möglichkeiten, weg vom reinen Handel, hin zu größeren Gesamtpaketen. Ansässig wurde Hollenhorst dort übrigens mit dem Bau der Autobahn.

Tolle Lage, Traditionsstandort – auf der anderen Seite war der Sprung vom kleinen, aber feinen Handel in Dortmund hin zur Davensberger Straße in Ascheberg aber groß. „Das ist schon eine Hausnummer hier“, lässt Fischer seinen Blick über die ausgestellten Fahrzeuge und die Gebäude schweifen. Mittlerweile ist überall Fischer zu lesen. „Das war mit der Lichtwerbung Möllers hier aus dem Dorf kein Problem. Es ist sehr professionell gelaufen“, erklärt Fischer. Frau Kathrin ergänzt: „Was wir bisher vom Miteinander hier im Dorf mitbekommen haben, gefällt uns. Das passt.“

Was stört: Während des Lockdowns ist nur ein Online-An- und Verkauf möglich. Laufkundschaft darf nicht bedient werden. „Das trifft uns in einer Phase, in der wir Vertrauen gewinnen wollen“, erklärt Thorsten Fischer. Er benötigt Kunden, die zufrieden sind mit ihrem Auto und das auch weitererzählen. „Es kann nur so funktionieren“, sagt Fischer. „Ich muss den Leuten ein gutes Auto verkaufen. Und bei Problemen können wir in der Werkstatt Abhilfe schaffen.“

Im Gegensatz zu Hollenhorst, einem VW-Autohaus, sind die Fischers keiner Marke verpflichtet.