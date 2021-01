Mitarbeiter wetteifern im Netz

Zum Schema „Schlag den Raab“ gab es bereits die Show „Beet the Others“. Damals sind aber die Kinder und Jugendlichen gegeneinander angetreten und hatten sich jetzt gewünscht, dass auch einmal die OJA-Mitarbeiter die Kräfte messen. Dirk Hermann , Wencke Lemcken, Saskia Adriaans und Uta Kerckhoff stellten sich den Aufgaben von Kim und Timo Herrendorf.

Spielshow der OJA: Uta Kerckhoff Foto: privat

Von Serienintros erraten bis hin zum pokerartigen Würfelspiel war alles dabei. Insgesamt acht Spiele wurden bestritten. Die Spiele steigerten dabei ihren Schwierigkeitsgrad; bei einem Spiel mussten die OJA-Mitarbeiter die Wörter abwechselnd Buchstabe für Buchstabe rückwärts aufzählen. Von Wörtern wie Karosserie und Kruzifix bis hin zum Ende mit Benzindirekteinspritzung wurden den Vieren alles abverlangt.

Spielshow der OJA: Wencke Lemcken Foto: privat

Dass das Ganze über ein Online-Meeting abgehalten wurde, machte dies noch einmal besonders. Beim Spiel Gewicht erraten hielten Spielleiter die Herrendorfs allerhand Haushaltsgegenstände wie Kerzenständer oder den Holzschriftzug „LOVE“ in die Kamera. Kim Herrendorf dazu: „Wir haben mal geguckt, was wir hier so zu Hause nutzen können, wir hatten auch noch viele coole Sachen vom Schnäppchenmarkt, die perfekt geeignet waren.“

Spielshow der OJA: Saskia Adriaans Foto: privat

Bei den Serienintros gab es von neueren Serien wie Prison Break oder Game of Thrones bis zu alten Intros wie Nils Holgersson, Grand Hotel oder Baywatch auch ältere Klassiker zu hören. Es gab zudem noch ein Quizduell und Zeitraten.

Am Ende des Abends errang Dirk Hermann mit drei gewonnenen Spielen den Tagessieg. Als Belohnung gab es einen Waffelgutschein. Dann hatten die OJA-Fans noch eine besondere Überraschung für ihre Mitarbeiter parat: stellvertretend für alle, die zusammengelegt hatten, überreichte Timo Herrendorf, digital, ein Präsent in Form eines großzügigen Erdbüschken-Gutscheins, „auch, um die regionale Gastronomie zu unterstützen“, wie Herrendorf anmerkte.

Spielshow der OJA; Dirk Hermann Foto: privat

Die vier Leiter waren überglücklich und voll des Lobes und der Dankbarkeit für ihre Schützlinge. „Ich bin sprachlos, der Abend war super und damit hätte ich im Leben nicht gerechnet“, äußerte sich Wencke Lemcken sichtlich gerührt. „Tausend Dank, das ist zu nett von euch“, schloss sich auch Uta Kerckhoff an und richtete sich direkt an die Zuschauer. Auch die meldeten sich dazu kurz, so zum Beispiel Michelle Quast: „Das habt ihr euch verdient.“ Oder auch Larissa Perzborn: „Wenn Corona vorbei ist, könnt ihr euch dann endlich alle zusammen wiedersehen.“ Darauf auch Saskia Adriaans: „Ja, das ist eine super Idee, wenn es wieder geht, gehen wir auf jeden Fall zu viert lecker essen, vielen Dank euch.“ Die nächste Online-Sitzung findet am Donnerstag statt, wenn Dirk Hermann seine Kochshow veranstaltet, Zuschauer sind eingeladen.