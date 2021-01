Gleich drei Zigarettenautomaten brachen bislang unbekannte Täter in Ascheberg und Nordkirchen auf und entwendeten Bargeld. Mit einem Hebelwerkzeug gelangten sie an die Geldkassetten der Automaten auf den Straßen „Biete“ (Ascheberg), Schulstraße (Davensberg) und Mühlenstraße (Nordkirchen). Aus diesen entwendeten sie das Bargeld und flüchteten. Der Tatzeitraum liegt grob zwischen dem 18. Januar, 14 Uhr, und dem 22. Januar, 11 Uhr. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 0 25 91/ 79 30. zu melden.