Der „Kaiser“ der Rollis wird 80

Was „Kaiser“ Franz Beckenbauer als Ehrenspielführer der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist, verkörpert Norbert Weinrauter beim Rollstuhlbasketball. Normalerweise wäre heute darum ein Tag, an dem in Ascheberg einiges los wäre. Denn „Nobby“, wie die Menschen den stets freundlichen Ex-Sportler rufen, feiert seien 80. Geburtstag. Fast die Hälfte seines Lebens wohnt er inzwischen in Ascheberg.

In seiner Kindheit in Waltrop wurde der jüngste von sechs Söhnen noch „Puit“ gerufen. Er wuchs in einer Kolonie auf, wo ehrliche Kämpfernaturen gefragt sind. Gerade, offene Menschen. Während der Schulzeit wird er in einer Boxschule angemeldet. Der exzellente Faustkämpfer vereint Technik, Schlagkraft und Ehrgeiz. Sein Geld verdient er als Kumpel auf der Zeche. Als er aber nach rund 250 Kämpfen – 23 Niederlagen, elf Unentschieden – Anfang 1972 den Deutschen Meistertitel vor Augen hat, arbeitet „Puit“ Weinrauter an der frischen Luft. In Gedanken hat er seinen Gegner Leßmann aus Krefeld wie bei einem ersten Kampf schon auf die Bretter geschickt. Im Mai soll der DM-Titel die Karriere krönen.

Schützenkönig in der Oberliga Foto: rau

Doch es kommt der 24. April 1972, der sein Leben auf den Kopf stellt. Beim Bau eines Kühlturms am Gersteinwerk in Stockum stürzt er aus 15 Metern Höhe auf eine Betonplatte. Dass die Familie tagelang um sein Leben bangt hat, erfährt er erst nach dem Aufwachen in der Barbara-Klinik in Heessen. In einem Spezialkrankenhaus in Duisburg entzünden die Rollstuhlbasketballer der BSG Buchholz das Feuer für ihren Sport in dem früheren Boxer: „Sie haben alle Sportler angesprochen. Bis dahin wusste ich nichts von dem Sport.“ Als er am 17. Januar 1973 das Hospital verlässt, zieht mit dem Rollstuhl auch der Basketball in sein Leben ein. Nach 192 Länderspielen, vier Olympia-Teilnahmen und dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Frankreich verlässt Weinrauter die internationale Bühne im Jahr 1990. Seinem Sport bleibt er noch mehr als zwei Jahrzehnte verbunden. Auch als 70-Jähriger fährt er noch einmal die Woche nach Duisburg. Mit 80 Jahren spürt Weinrauter nun aber das Alter deutlicher. In seiner ihm eigenen Art sagt er aber: „Mir geht es gut.“ Und liefert den Grund gleich mit: „Mein Schätzchen sitzt mir gegenüber.“ Die Familie ist Halt und Rückzugsort gleichermaßen. Und „Nobby“ bleibt immer der, für den das Glas halb voll ist. Die andere Variante kennt er nicht.

Die Barrierefreiheit in Ascheberg hat Norbert Weinrauter für die WN getestet Foto: hbm

Beim Start seiner zweiten Sportkarriere wohnt Weinrauter weiter im Kohlenpott. 1981 zieht er dann von Wickede nach Ascheberg. Die Nachbarschaft an der Gartenstraße wird um einen Menschen reicher, der viel zu erzählen hat. Der sie mitnimmt in eine Welt, in der er Vorkämpfer beim Aufeinandertreffen von Karl Mildenberger und Cassius Clay war. Und der der er als Rollstuhlbasketballer unter anderem Papst Paul VI., den Kaiser von Japan sowie die Königin von Schweden getroffen hat und auch lebhaft über die Treffen berichten kann. Der Jubilar ist niemand, der mit dem Schicksal hadert, sondern mit dem, was er als Sportler und Mensch aus der Situation macht, beeindruckt.

1884 erhielt Norbert Weinrauter das Bundesverdienstkreuz Foto: archiv

„Nobby“ weiß, wem er als Wegbegleiter zu danken hat. Mit Frau Ingrid ist er im Mai 55 Jahre verheiratet. Tochter Ela war schon einmal Schützenkönigin im Dorf. Sohn Carsten hat er besonders zu Davaria-Zeiten begleitet und mit ihm als Doppeltorschützen im Entscheidungsspiel gegen Versmold den legendären Verbandsligaaufstieg gefeiert.