Bouleplatz an der Amtswiese soll zum Klöntreff werden

Die Amtswiese an der Talstraße wird um einen Bouleplatz reicher. Die Ascheberger Verwaltung hat eine Initiative aus dem Dorf, die vom Heimatverein Herbern getragen wird, kurzfristig umgesetzt.

Josef Illerhues ist die treibende Kraft hinter dem Projekt und erklärt: „Es geht mir weniger um den Sport als um einen Ort, wo man die gesellige Form des Boulespiels anbietet.“ Dieses Anliegen teilt Vorsitzender Egon Zimmermann : „Es fehlt im Dorf ein Park oder ähnliches, wo sich ältere Menschen zusammensetzen können. Der Bouleplatz könnte zu einem Klöntreff mitten im Dorf werden.“ Das Duo hat kurze Wege im Kopf. „Der Platz sollte auch mit dem Rollator erreichbar sein“, gibt Zimmermann eine der Anforderungen wieder.

Illerhues verweist darauf, dass viele Kegelclubs implodieren. Für die Restmitglieder solcher Clubs könne das Boulespiel eine Alternative werden. Der pensionierte Lehrer hat in anderen Orten gesehen, dass Interesse für das Kugelspiel existiert. In Drensteinfurt, wo sich das Spiel stark in Richtung Sport entwickelt habe, würden 120 Interessenten gezählt. Dahin solle es in Herbern aber nicht gehen. Deswegen ist das Duo auch nicht auf ein Angebot des örtlichen Sportvereins angesprungen. Er hatte einen Bouleplatz im Bereich der Tennisanlage in Aussicht gestellt. „Zu weit aus dem Dorf“, sagt Zimmermann. Das Klönen im Zentrum lässt über den Sportgelände-Vorteil naher Toiletten hinwegsehen. Erste Reaktionen in sozialen Netzwerken gratulieren dem Heimatverein zum erfolgreichen Vorstoß. Zumal der Verein, wie der Vorsitzende erzählt, „bei Reimann noch Holz für Bänke liegen hat.“ Die Kosten für den Bau von zwei Sitzgelegenheiten wird Lambert Feldhaus übernehmen. Der Verein hat zudem zugesagt, sich mit 1500 Euro an den Kosten zu beteiligen. Dafür wirbt der Vorstand um Spenden. „Eine erste Zusage von der Volksbank gibt es schon“, freut sich Zimmermann. Weitere Spenden können auf die Konten des Heimatvereinsüberwiesen werden. Kreissparkasse Westmünsterland: IBAN DE 97 4015 4530 0002 0020 38; Volksbank Ascheberg-Herbern: IBAN: DE 36 4006 9601 0020 8426 00. Die Spenden können von der Steuer abgesetzt werden.

„Wir haben die Baufirma noch da und können auf den Wunsch reagieren“, informiert Christian Scheipers aus der Tiefbauamt der Ascheberger Verwaltung. Angelegt werden zwei Spielfelder zwischen der Rampe, die zum alten Amtshaus führt und den neuen Parkplätzen auf der Amtswiese. Der ursprünglich geschwenkte Weg soll direkt an den Parkplätzen vorbeigeführt werden. Scheipers erklärt: „Wir werden auf der Fläche Kantsteine setzen und sie schottern.“ Der Aufwand für den Mehrwert ist also gering.