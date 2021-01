Der Aktenordner ist randvoll

407 Seiten und 22 659 072 Bytes – das sind zwei Zahlen zum wichtigsten Projekt in der Ortschaft Ascheberg. Seit dem 6. Januar sind Pläne und Gutachten für den Bau des Hit-Marktes im Ortskern und einen Neubau des Aldis an der Lüdinghauser für alle Bürger einsehbar. „Während die Menschen sich an der Platzgestaltung intensiv beteiligen, sind sie beim Planverfahren noch zurückhaltend“, sagt Martin Wolf aus der Bauverwaltung im Ascheberger Rathaus. Zur Fülle des Materials erklärt der Verwaltungsmann: „Wir haben es mit Mühe in einen Aktenordner bekommen.“

Dort, wo noch ein Steinschutthaufen der Vorgängergebäude liegt, soll ein ganzer Berg von Informationen unter anderem den Bau der Geschäfte ermöglichen. In zwei Plänen sind die Grenzen des Gebietes, das von der Sandstraße bis zur Adamsgasse und ein Stück nördlich der Lüdinghauser Straße reicht, dargestellt. Auf die Reise geschickt hat der Gemeinderat das Paket „Ortskern West -Neu“ am 26. März 2014. Dazu gehören:

Das teilaktualisierte Einzelhandels- und Zentrenkonzept. Es wurde im Mai 2016 angepasst, weil gegenüber dem zuerst erarbeiteten Papier aus dem Jahr 2009, durch verändertes Bundes- und Landesrecht mehr Möglichkeiten gegeben waren. Auf 34 Seiten werden unter anderem zentrale Versorgungsbereiche festgelegt.

Immissionsschutz-Gutachten. Auf 111 Seiten wird kleinteilig berichtet, welcher Lärm bei den unterschiedlichen Aktionen zu erwarten ist – vom Anliefern der Waren mit den Lkws bis zum Parken der Kunden. Das Papier trifft sogar Aussagen zur Lüftungsanlage des neuen Aldis.

Städtebauliche Wirkungsanalyse. Sie wurde vom Büro Kruse und Junker, den Autoren des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes auf 32 Seiten geschrieben. Beschrieben wird, ob und wie das veränderte Angebot im Ortskern sich auf den Einkauf in den Nachbarorten auswirkt. Das Konzept aus dem Jahr 2016 wurde 2020 angepasst, weil sich mit dem Wechsel von Combi zu Hit auch die Verkaufsflächen geändert haben.

Umweltbericht. Von Menschen über Tiere, Pflanzen, Flächen, Wasser, Boden, Klima, Luft, Landschaft und kulturelles Erbe werden der Status quo und die Auswirkungen beim Umsetzen der Pläne auf 39 Seiten beschrieben.

Verkehrliche Kennwerte. Frische Verkehrszahlen aus dem Juni 2020 zeigen, wie viele Kraftfahrzeuge auf der Lüdinghauser Straße und der Sandstraße unterwegs waren.

Verkehrsuntersuchung: Die aktuellen Zahlen fließen in ein 68-seitiges Gutachten ein, dass die aktuellen Verkehre und eine Prognose künftiger Verkehrsströme enthält.

Stellungnahmen: Öffentlich sind auch die wesentlichen Stellungnahmen, die während der vorgezogenen Beteiligung eingereicht worden sind. Festgehalten sind sie auf 37 (Bürger) und drei Seiten (Behörden).

Begründung: Auf 45 Seiten werden die Ausgangssituation, die Inhalte und Festsetzungen sowie die umweltrelevanten Auswirkungen erklärt.

Die Offenlage endet am 10. Februar. Alle Unterlagen sind über die Gemeindehomepage abrufbar. Bürger, die persönlich in die Unterlagen Einsicht nehmen möchten, vereinbaren vorab einen Termin mit dem Team der Bauleitplanung ( 0 25 93 / 6 09 60 14 oder per Mail: Gemeinde@ascheberg.de), weil Besuche im Rathaus beschränkt sind.