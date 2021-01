Stiller, aber nicht ganz still ist es in den Kindertagesstätten geworden. Viele Eltern halten sich an den Appell der Landesregierung in Düsseldorf, ihren Nachwuchs wegen der Corona-Pandemie am besten in den eigenen vier Wänden zu betreuen. Ein gesetzliches Muss ist das jedoch nicht, die Eltern können frei entscheiden.

In Ascheberg haben die Kitaleiter in den vergangenen zweieinhalb Wochen, seit die Verordnung gilt, überwiegend positive Erfahrungen gemacht. „Die Eltern sind sehr verantwortungsbewusst“, sagt Sandra Schulz , die Leiterin des Verbundes Katholische Kindergärten, der fünf Einrichtungen in Ascheberg, Davensberg und Herbern betreibt. „Viele betreuen ihre Kinder zu Hause und nutzen die Kitas nur, wenn es wirklich nötig ist. Wir sind so aufgestellt, dass wir nach wie vor alle Mädchen und Jungen betreuen könnten, aber der Appell der Landesregierung gilt natürlich.“ Im Kindergarten St. Anna in Davensberg werde etwa die Hälfte des Nachwuchses noch betreut, in den Ascheberger und Herberner Kitas rund ein Drittel, so Schulz.

„ Die Eltern haben sich bisher sehr bemüht, ihre Kinder zu Hause zu betreuen Die Eltern haben sich bisher sehr bemüht, ihre Kinder zu Hause zu betreuen “ Tobias Trittschak, DRK-Kindergarten Bügelkamp

Im DRK-Kindergarten Bügelkamp wurden in den vergangenen Wochen von insgesamt 76 Mädchen und Jungen täglich „zwischen 32 und 42“ beschäftigt, schätzt Kita-Leiter Tobias Trittschak. „Die Eltern haben sich bisher sehr bemüht, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, das muss ich ganz klar betonen.“ Auch Manuela Jokiel , Leiterin des evangelischen Kindergartens „Abenteuerland“ in Herbern, kann sich über mangelndes Engagement der Eltern nicht beklagen. Von 85 Kindern besuchten täglich zwischen 30 und 35 noch ihre Kita. Die Daheimgebliebenen haben die Betreuer aber weiter im Blick. „Wir verschicken E-Mails an die Eltern, mit Anleitungen zu Fingerspielen, Basteltipps oder Rezepten.“ Und, so Jokiel weiter: „Wir wollen bald wieder gruppenweise Videokonferenzen machen, damit sich die Kinder alle einmal wiedersehen können. Das haben wir schon beim ersten Lockdown gemacht und damit gute Erfahrungen gesammelt.“

Dabei sei bereits erkennbar, dass die Zahl der Kita-Besucher wieder steige. „Doch das ist verständlich, weil viele berufstätige Eltern ihre Grenzen erreicht haben“, sagt die „Abenteuerland“-Leiterin. Diese Tendenz gibt es aber auch in anderen Kitas: „Es zeichnet sich ab, dass viele Eltern ihre Betreuungszeiten mit den beruflichen Verpflichtungen nicht abdecken können“, sagt Sandra Schulz.

Auch Tobias Trittschak zieht nach den Anmeldezahlen für die kommende Woche den Schluss, dass wieder mehr Eltern ihre Kinder in die DRK-Kita schicken werden. Dabei seien die Kolleginnen froh, wenn sie wieder alle Mädchen und Jungen betreuen dürften – allerdings erst nach der Pandemie. Bisher sei es nicht zuletzt wegen des eigenen Hygienekonzepts zu keinem Corona-Fall gekommen. Dennoch frage er sich manchmal: „Wie lange geht das gut?“