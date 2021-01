Spenden lindern schlimme Zeiten

Wertvolle Hilfe in schweren Zeiten: Martina Eissa , Vorsitzende des Vereins für Übermittagbetreuung an der Lambertusschule Ascheberg, berichtet von großem Organisationsaufwand, erhöhtem Personaleinsatz und teilweise großzügigen Spenden. Der Alltag zwischen Notbetreuung und Regelbetrieb unter strengsten Hygienevorschriften war für alle Beteiligten herausfordernd: „Und das wird mit dem Ende des Lockdowns nicht vorbei sein.“

Für die Organisation und das Verwalten des Betreuungsbetriebes, so Eissa, „haben wir im vergangenen Jahr so viel gearbeitet, wie vorher in 25 Jahren. Das war eine riesige logistische Herausforderung.“ Aus immer neuen Regeln und Möglichkeiten das herauszupicken, was den Kindern hilft, die Lage zu meistern, wurde teilweise zum Tagesgeschäft. Die Gemeinde unterstützte die Arbeit, wichtig waren aber auch Spenden.

Die Volksbank Ascheberg-Herbern und die Sparkasse Westmünsterland unterstützten das Anliegen, in der Flüchtlingsunterkunft am Breil eine Gruppe für kleine Kinder, die „Weltentdecker“ anzubieten. Hier werden acht bis zehn Kinder betreut, wenn die Mütter beispielsweise zu Kursen gehen. Oder wenn die Kleinen mit der Mutter kommen. Aufgefangen werden auch ältere Kinder, die gerade gekommen sind, und vor dem Schulstart Deutsch lernen. „Es ist uns gelungen, das Angebot mit einem hohen pädagogischen Niveau auszustatten“, ist Eissa über Finanzhilfen froh. Von der Volksbank habe man zudem eine Spende erhalten, um das Spielmaterial bei der Übermittagbetreuung zu erweitern.

Mit Erlösen aus dem Verkauf der Adventskalender haben Pro Ascheberg, die Bürgerstiftung Ascheberg und Herbern Parat den Aufbau einer eigenen Homepage ermöglicht. Gestaltet wurde sie über die Initiative „Nordrhein-Westfalen vernetzt“. Eissa ist froh um die Kostenübernahme für zwei Jahre: „Gerade in diesen Zeiten ist eine Homepage wichtig.“

Die Inge und Wolfgang Tietze Stiftung hat den Kauf von Spielzeug für den Außenbereich mit 1000 Euro gefördert. Nötig wurde es, weil das Spiel draußen leichter mit Abstand möglich ist als drinnen. Verwendet wurde das Spielzeug auch bei der Sommerferienbetreuung.

Die größte Spende mit dem wichtigsten Nutzen kam vom Spendenportal Phineo. Mit 10 000 Euro gelang es, für die Flüchtlingskinder, die in Herbern zur Schule gehen, in Ascheberg eine Hausaufgabengruppe anzubieten. Das und viele andere Dinge sind sehr personalintensiv. Im „Corona-Regelbetrieb“ werden die Kinder in Ascheberg in sechs und in Davensberg in zwei festen Gruppen von jeweils zwei Mitarbeiterinnen betreut. „Aus zwei großen Einrichtungen sind quasi acht kleine geworden“, berichtet Eissa. Regulär sind in Davensberg 35 und in Ascheberg 130 Kinder für das längere Bleiben angemeldet. Aktuell befinden sich in Davensberg 14 und in Ascheberg zwischen 20 und 25 Kinder in der Notbetreuung. Dazu existiert eine Hausaufgabengruppe.

Eissa weiß aus Gesprächen mit den Betreuerinnen, dass viele Kinder unter der aktuellen Situation leiden: „Sie reißen beispielsweise die Maske ab und sind nur mit großer persönlicher Zuwendung zu beruhigen.“ Bei der begrenzten Zahl von Kindern sei das im Moment machbar. Doch Eissa hat die Sorge, dass mit der Rückkehr des Vollbetriebs die Fürsorge nicht mehr in dem Umfang möglich ist, wie es im Einzelfall sinnvoll und hilfreich wäre. „Die Schule und wir fangen viel auf. Aber wenn Kinder nicht genug gefestigt sind, benötigen sie mehr Hilfe als wir geben können.“