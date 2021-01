Die Staatssekretärin der Landesregierung für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz , hat am Dienstag weitere Fördermaßnahmen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ bekanntgegeben. Bedacht wird unter anderem der Reit- und Fahrverein St. Hubertus Ascheberg: Mit 31 892 Euro werde die Modernisierung der Bewässerungsanlage des Reitbodens gefördert, heißt es in einer Pressemitteilung aus Düsseldorf. Der Verein werde noch einmal rund 15 Prozent der Fördersumme drauflegen, so Martin Fallenberg, erster Vorsitzender des Vereins, auf Nachfrage der WN.

Es ist das zweite Mal, dass der Reitverein vom Land gefördert wird. Im vergangenen Jahr hatte es die Sanierung des Westgiebels der „knapp 60 Jahre alten Halle“ (Fallenberg) am Ascheberger Windmühlenweg bezuschusst.