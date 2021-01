Die Zahl der Arbeitslosen in der Gemeinde Ascheberg ist im Januar auf 232 gestiegen. Das sind 13 mehr als im Dezember 2020 und 22 mehr als im Januar 2020. Betroffen von Arbeitslosigkeit sind 145 Männer und 87 Frauen. 31 Arbeitssuchende sind 25 Jahre und jünger, 76 sind 55 Jahre und älter. Das geht aus einer Statistik hervor, die gestern von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht wurde. Sie selbst verzeichnet für ihren Bereich gegenüber dem Januar 2020 einen Anstieg von 26 Arbeitssuchenden auf 146 Personen. Das sind vier mehr als im Vormonat. Im Jobcenter der Gemeinde Ascheberg werden 86 Personen betreut, vier weniger als im Januar 2020, aber neun mehr als im Vormonat. In diesem SGB-II-Bereich mit Personen, die in der Regel schon länger auf Arbeitssuche sind, sind 47 Männer und 39 Frauen zu finden, 17 junge Leute mit 25 Jahren und jünger sowie ein Dutzend mit 55 Jahren und älter. 37 Ausländer suchen Arbeit, 24 von ihnen betreut das Jobcenter.