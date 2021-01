Herz schlägt fürs Dorf und Tierbabys

Von der östlichen Dorfzufahrt über Herbern zum nördlichen Weg nach Davensberg. Sie hat nicht im Dorf gewohnt, ist dort aber allen Menschen bekannt: Anneliese Buntrock feiert heute ihren 80. Geburtstag. Die Vorsitzende des Heimatvereins, Dorf-Bäuerin und Tier-Mama hat einiges zu erzählen aus acht Jahrzehnten. Ganz wichtig: Die Liebe zum Dorf, zu seiner Geschichte und zu kleinen Tierbabys, die ohne ihren selbstlosen Einsatz keine Chance aufs Leben erhalten hätten.

Die Jubilarin wuchs als Anneliese Hörster in Davensberg auf. Nach der Heirat mit Ernst Buntrock, der aus Mecklenburg-Vorpommern nach Westfalen gekommen war, zog das Ehepaar für die ersten gemeinsamen Ehejahre an die Herberner Südstraße. Bis es Anfang der 70er Jahre einen Kotten an der Frieport pachtete. Drei Kinder wuchsen hier auf. Sieben Enkel und ein Urenkel stehen heute neben den Partnern auf der Gratulantenliste.

In Davensberg wurde am Samstag Richtfest des neuen Heimathauses gefeiert. dazu begaben sich die Heimatvereinsvorsitzende Anneliese Buntrock (r.) und Zimmermann Heinrich Schwekendiek (l.) in luftige Höhen. Foto: tani Foto: tani

Anneliese Buntrock hat den Menschen im Dorf, aber auch im Münsterland mit den Davertlerchen viel Spaß bereitet. „Meine Rolle war Trude Herr mit ‚Ich will keine Schokolade‘,“ blickt die Jubilarin auf alte Hitparaden-Zeiten zurück. Als zupackende Frau kam sie schnell zu einer Aufgabe im Heimatverein. „Mittlerweile bin ich schon bestimmt 20 Jahre Vorsitzende“, sagt Buntrock. Als „Mutter Agnes“ (Egbringhoff) 80 Jahre wurde, erhielt Buntrock von ihr den Auftrag als Bäuerin und Burgturmführerin in ihre Fußstapfen zu treten. Heimatliches und geschichtliches weitergeben zu dürfen, liegt der Jubilarin am Herzen. Sie hat die Burgturmgäste schmunzeln und gruseln lassen. Selbst hat sie ihr eigenes Lachen einmal kaum einkriegen können. Ein junges Mädchen, Tochter eines Jägers, dachte beim Menschenskelett im Turmverlies wohl an ein Tier und fragte: „Wo hast du den denn geschossen?“

Anneliese Buntrock im Burgturm

Im Heimatverein hat sie wichtige Veranstaltungen im Dorf - Säuberung, Wandertag, Lambertus-Spiel, Kunst- und Hobbymarkt – über Jahrzehnte mitbegleitet oder organisiert. Der Bau des Heimathauses war für Buntrock ein Full-Time-Job. Sie hat Spenden organisiert, die Ehrenamtler nicht nur während der Arbeit bekocht, sondern immer wieder neue Helfer akquiriert. Spätestens im nächsten Jahr, wenn Versammlungen wieder möglich sind, „müssen wir sehen, dass junge Leute übernehmen“, sieht die 80-Jährige aber auch ein Ende des Einsatzes.

Meike und Rolf Niehues, Stefan Menke, Anneliese Buntrock Foto: wibe

Seit den späten 1970er Jahren nimmt die Jubilarin Tierbabys auf. Inzwischen stehen 65 Rehkitze, vier Hirschkälber, sieben Wildschwein-Ferkel und einige kleinere Tierbabys auf ihrer Rettungsliste. Liest sich schnell, wirkt dadurch einfach, ist aber jedes Mal ein großes Fürsorgepaket mit nächtlichen Mahlzeiten, mit der Futter-Organisation, mit der Sorge ums weitere Überleben. Hirsch „Hubertus“ gehört zu den Vierbeinern, die ihr besonders ans Herz gewachsen sind.