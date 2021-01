Im Altenheim St. Lambertus Ascheberg ist ein erster Todesfall in Zusammenhang mit COVID-19 zu beklagen. Das bestätigte Einrichtungsleiter Volker Eilermann gestern den „ Westfälischen Nachrichten “. Das Virus war durch einen Neujahrsbesuch in das Haus gelangt und erstmals am 8. Januar nachgewiesen worden (WN berichteten). Zu anfangs vier infizierten Senioren kamen seit dem ersten WN-Bericht zwei weitere Bewohner hinzu. Das Geschehen, so Eilermann, lasse sich auf Tisch- und Wohngruppen eingrenzen. Neben sechs Bewohnern hätten sich auch sechs Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Ein Mitarbeiter dürfe am Wochenende die Quarantäne verlassen.

Sechs Mitarbeiter sind in Quarantäne

In der vergangenen Woche erhöhte sich die Zahl der positiv auf COVID-19 getesteten Menschen in der Gemeinde Ascheberg auf 284 Menschen. Es kamen also neun neue Infektionen hinzu. Sie wurden am Montag (zwei) fürs Wochenende, am Mittwoch (sechs) für Dienstag und am Freitag (eins) für Donnerstag hinzu. Genesen sind 264 Personen, so dass aktuell 20 Menschen aktiv erkrankt sind. Die nächste Meldung wird am Montag erfolgen. Damit wird der Januar abgeschlossen. Bisher liegen die Zahlen deutlich unter den Neuinfektionen in den beiden Vormonaten.