Alle drei Löschzüge der Gemeinde Ascheberg rückten am Dienstagnachmittag nach Herbern aus. Dort hatte die Brandmeldeeinrichtung der Drogenfachklinik Release den Alarm ausgelöst. „Wenn in einer Einrichtung mit vielen Menschen Alarm ausgelöst wird, rücken immer alle drei Löschzüge aus“, informiert Wehrführer Rainer Koch. Als er mit den Davensbergern in Herbern eintraf, kam bereits die Meldung, dass es für die Feuerwehrleute nichts zu tun gibt: „Wir haben den Kreisverkehr zum Wenden genutzt.“