Reis aus der Pfanne, Kochen: Dirk Hermann hat sich wieder etwas überlegt bei der Offenen Jugendarbeit Ascheberg. „Wir machen das schon seit ein paar Wochen, ich bringe die Zutaten vorbei und wir kochen zusammen“.

Zuerst wurde der Reis gekocht, daneben wurden der Porree, die Möhren und die Fleischwurst geschnitten. Sie wurde dann separat angebraten. Porree, die Möhren und ein Brühwürfel für die Würzung kamen zum Fleisch hinzu. „Wir haben das dann ein bisschen köcheln lassen, damit auch das Gemüse richtig durchgebraten wird. Nachher haben wir das mit dem Reis zusammengefügt, so dass man im Prinzip so eine Art Eintopf hat“, erklärt Hobbykoch Hermann weiter. Am Ende wurde noch ein Klacks Sojasoße zugetan. „Es ist ein Gericht aus meiner Kindheit, ich möchte nicht immer nur die Klassiker wie Nudeln mit Tomatensoße zubereiten. Vielleicht finden die Teilnehmer so ja selber Spaß am Kochen“

OJA-Fan Annalena Rösner erklärt dazu: „Ich bekomme ja immer die Zutaten zugeschickt. Bei der Sojasoße war ich mir zuerst nicht so sicher, ob mir das zusagen wird, aber es hat super geschmeckt.“

Auch Zuschauerin Larissa war vom Online-Kochkursus angetan: „Ich werde mir das Rezept auf jeden Fall merken, es hat wieder total viel Spaß gemacht.“

Auch Timo Herrendorf, der schon eine Internet-Show geleitet hatte, genoss den Spaß: „Der Reis ist spitze, ist sicherlich auch gut vor und nach dem Sport. Der Abend war auch wieder extrem lustig.“

Alle waren satt und zufrieden. „Ich kann mich den Anderen nur anschließen, hat Spaß gemacht und das Essen ist top“, pflichtete Bianca Rösner den Anderen bei. In Zeiten von Corona gibt es solche Online-Unterhaltung bei der OJA öfter, Jeder mit Interesse ist hierzu eingeladen.