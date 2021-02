Die Vorgeschichte eines Gewerbeleitsystems im Ascheberger Norden füllt viele Protokolle des Wirtschaftsförderungsausschusses. Mal waren es Anfragen, vorwiegend der UWG; dann Mitteilungen der Verwaltung. Die Arbeiten, die daraus folgen, werden in zwei Wochen abgewickelt. Aktuell muss das Betonfundament aushärten. Ende nächster Woche werden die fünf Aufsteller mit Firmenschildern versehen. „Beim ersten Aufsteller sind gleich 22 Firmen vertreten“, freut sich Wirtschaftsförderin Simone Böhnisch über den erfolgreichen Abschluss eines Dauerbrenners.

Die Ursprungsschilder waren veraltet und nicht mehr aktuell. Sie aufzupäppeln kam nicht in Frage. Ein neues Leitsystem sollte her. Die Suche nach einem passenden Anbieter dauerte allerdings einige Zeit. „Wir haben davon gehört und der Gemeinde einen Vorschlag unterbreitet“, erklärt André Wessels von Reklame AS. Damit wurde der Knoten durchschlagen. Konstruktion und Preise passten zu dem, was Verwaltung und Gewerbetreibende sich in etwa vorgestellt hatten. Die Gemeinde finanziert die fünf Aufsteller, die Betriebe zahlen die Schilder, die in unterschiedlicher Größe angeboten wurden. „Sie haben gut mitgezogen“, freut sich Böhnisch, dass dem Wunsch Taten gefolgt sind.

Vom Ablauf her musste zuerst die Zahl der Schilder festgelegt werden. Dann konnte der Bauantrag für die Aufsteller an den Kreis Coesfeld gestellt werden. Jetzt sorgen Metallbauer Rademacher und Garten- und Landschaftsbauer Schiepek unter der Regie von Reklame AS für den Aufbau. Mit dem Anbringen der Schilder werden die Arbeiten in der nächsten Woche enden.