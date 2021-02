Mit voller Macht gegen die weiße Pracht

Eine Schneewalze legt seit Sonntag viele Teile des Münsterlandes lahm. In der Gemeinde Ascheberg gibt es derzeit die weiße Pracht ohne Ende. Während sich die Kinder freuen, endlich Schneemänner zu bauen und Schlitten zu fahren, gibt es beim privaten Winterdienst doch einige Probleme.

Mit reiner Muskelkraft die Schneemassen vor den Hauseingängen und Bürgersteigen wegzuschaufeln, das ist machbar, aber durch die immerwährenden Schneeverwehungen am Sonntag war es in dieser Situation so, als ob man gegen Windmühlen ankämpft. Bernhard Kruckenbaum vom gleichnamigen Garten- und Landschaftsbau leistete erste Hilfe in Herbern. Mithilfe seines Radladers mit Schneepflug sorgte er bei vielen Privatleuten für Abhilfe und unterstützte, wo er konnte. „Ich hatte ganz normal Winterdienst und hab natürlich auch bei meiner Schwiegermutter geholfen, da kam der eine und andere und hat gefragt. Da hab ich natürlich geholfen“, sagte Bernhard Kruckenbaum.

In Herben genießen es die Kinder, im Schnee zu spielen. Foto: iss

Es war wirklich ein Bild, was die Bewohner in diesen Regionen nicht kennen. Wege, die nicht mehr begehbar sind, halb eingeschneite Autos und Straßen, die nicht befahrbar sind. Selbst auf der Autobahn war praktisch niemand unterwegs, und man sah nur die dicke Schneedecke. In Zeiten der Pandemie, wo sowieso alle lieber zu Hause bleiben sollen, ist dieses Bild mal eine Abwechslung.

Viele Leute waren kreativ und nutzen den perfekten Wintertag. Marion Pettendrup schnallte sich kurzerhand Skier unter die Füße und machte eine Tour durch Herbern. „Wenn wir so schon nicht in den Skiurlaub fahren können ist dieses doch ein kleines Trostpflaster. Nur die Pisten waren etwas zu kurz“, schmunzelte die Herbernerin. Die Kinder freuten sich über Schlittentouren und selbst hergestellte Schneeengel im heimischen Garten.

Langer Arbeitstag für den Bauhof

Auf einen anstrengenden Arbeitstag blicken hingegen die Kräfte des Ascheberger Bauhofes zurück, die allesamt für den Winterdienst im Einsatz waren – und zwar von vier Uhr in der Früh bis 17 Uhr, wie es hieß. Dabei stehen die Bauhof-Beschäftigten geradezu vor einer Sisyphus-Aufgabe: „Wenn wir fertig sind mit unserer Tour, können wir praktisch wieder von vorne anfangen“, hieß es angesichts der anhaltenden Niederschläge mit der weißen Pracht.

Fußmarsch auf letztem Stück zum Patienten

Sie machte auch die Tätigkeit für mobile Pflegedienste schwieriger. Der Weg zu den Patienten sei zum „Fußmarsch“ geworden, erklärt Wladimir She, examinierte Kraft beim Pflegedienst Müller („Krankenpflege im Dorf“). Nur die Hauptstraßen seien befahrbar gewesen, in den Seitenstraßen hatten die Autos keine Chance. Mit dem Nötigsten unterm Arm wurden die Patienten auf dem letzten Stück zu Fuß aufgesucht. Ein paar Mal blieben auch die Fahrzeuge im Schnee stecken. „Da haben wir uns gegenseitig geholfen“, schildert She vom Auto-Anschieben oder dem Griff zum Spaten, um Schnee beiseite zu räumen. Immerhin, alle Patienten seien versorgt worden, außer denjenigen, die von sich aus abgesagt haben. Dies war bei einigen Bewohnern in den Bauerschaften der Fall, so der Pflegedienst-Mitarbeiter. Er ist froh, dass diese Anfahrtswege entfallen sind. Denn manche Adressen außerhalb des Ortskerns „wären unmöglich zu erreichen gewesen“.