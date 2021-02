Kraftakt mit vielen Helfern

Die Schneemassen fordern heraus, sie fördern aber auch viel Solidarität, Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit in Senden zutage. Das bekommt die WN-Lokalredaktion auf vielerlei Weise widergespiegelt. Tatkräftige Unterstützung leisteten nicht nur die Profis vom Bauamt und beauftragte Firmen, sondern auch einige Freiwillige.

Gemeinsinn und Solidarität gespürt

„Gemeinsinn haben wir Nachbarn am Wortbach am Sonntag erfahren“, schreibt beispielsweise Wolfgang Kock. Und erklärt, wie er zu der Einschätzung gelangt. Denn ein Anwohner habe durch verwandtschaftliche Beziehungen zu einem Landwirt dafür gesorgt, dass dieser mit Trecker samt Frontlader anrückte und die Stichstraße mit dem Vorplatz zur Sammelgarage freiräumte. Einen „herzlichen Dank“ dem Landwirt aus der Bauerschaft Wierling, sendet die Nachbarschaft noch aus.

Warnung vor Waldwanderungen Die weiße Pracht und der Mangel an anderen Freizeitaktivitäten lockt mehr denn je in die Natur. Doch die Gemeindeverwaltung warnt: Ein Spaziergang im Wald kann derzeit gefährlich sein, wenn etwa Äste unter der Schneelast abbrechen. Hier ist besondere Vorsicht geboten, lautet der Appell aus dem Rathaus. Sie hat die Schneelast auch auf den Dächern der kommunalen Gebäude besonders im Blick, da das Gewicht des gefrorenen Niederschlags Folgen für die Statik haben kann. ...

Ein Beispiel für „praktische Solidarität ohne einen Auftrag“ schildert auch Manfred Schubert aus dem Schlossfeld. Dort waren einige Anwohner am Sonntagvormittag damit beschäftigt, sich mit Muskelkraft gegen die Schneeberge zu stemmen. Als ein Motorengeräusch zu hören war, kam die Schlossfeld-Nachbarschaft mit einem Treckerfahrer ins Gespräch, der war von einem Freund gebeten worden, beim Schneeschieben wirksam zu helfen – und hatte daraufhin kurzerhand das Revier seines Einsatzes deutlich vergrößert, erkennt Schubert dankend an.

Winterdienst braucht Unterstützung

Der kommunale Winterdienst bleibt derweil im Dauereinsatz unter Volllast. Christian Poppe , Vorarbeiter des Bauhofes, bittet um Verständnis, dass die Kräfte aber priorisiert werden und nicht flächendeckend geräumt werden könne. Kritische Stimmen hatten angemahnt, dass auch Wohngebiete wieder für Autos komplett zugänglich werden müssten und dass in Einzelfällen beim Räumen Schnee von Fahrbahnen auf privaten Einfahrten gelandet sei. Insgesamt scheint aber der Kraftakt gemeinsam geschultert zu werden – und das Verständnis zu überwiegen. Poppe dankt für die entschlossene Unterstützung besonders durch Landwirte – „das ist nicht selbstverständlich“ – und durch die Firmen, die mit der Gemeinde im Winterdienst kooperieren. An Hauseigentümer appelliert die Verwaltung, die weiße Pracht nicht auf die Fahrbahnen zu schieben, denn von dort könnte sie von einem Schneepflug später wieder auf dem Grundstück landen.

RVM-Busverkehr in kurzzeitiger Winterstarre

Während die Hauptstraßen auch mit dem Auto – das viele Sendener aber unter der Schneehaube verharren ließen – am Montag wieder mit Vorsicht befahrbar waren, ruhte der Busverkehr am Sonntag und am Montag noch komplett. Die RVM möchte den Linienverkehrmöglichst bald wieder aufnehmen. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, wieder einsatzfähig zu sein“, betont Dr. Andreas Leistikow vom RVM auf WN-Anfrage. Mindestens bis Dienstagmittag (13 Uhr) bleiben die Busse aber in den Terminals.

Bei der Müllabfuhr gibt Remondis die Maxime aus, dass versucht werde, die am Dienstag anstehende Leerung (Restmüll in allen drei Ortsteilen) durchzuführen. „Angesichts der Schneemengen gerade in den Wohngebieten ist aber nicht absehbar, ob die Fahrzeuge wirklich überall leeren können“, betont Jörg Säckl, der in der Gemeindeverwaltung Ansprechpartner für die Abfallentsorgung ist. Er versichert, dass dort, wo Tonnen nicht geleert werden können, ein Ersatztermin organisiert werden soll. Der wird dann allerdings abhängig von der Entwicklung der nächsten Tage gewählt.

Marktbummel fällt aus

Der Marktbummel, so viel ist schon jetzt klar, muss am Donnerstag (11. Februar) ausfallen. Angesichts von Minustemperaturen seien nicht viele Besucher an den Ständen auf der Eintrachtstraße zu erwarten, vermutet die Gemeinde. Sie weist zudem darauf hin, dass keine Bauhof-Kräfte dafür eingesetzt werden können, die Durchführung des Wochenmarktes zu organisieren.