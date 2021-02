Altkleider wandern nicht automatisch in den Reißwolf

„Ich habe noch wirklich gute Kleidungsstücke zu Hause, was passiert mit denen, wenn ich sie hier abgebe?“ Eine Antwort auf diese Frage konnte Bernhard Dörnemann am Samstag umgehend geben. Er schob Dienst am Pfarrheim St. Lambertus bei der monatlichen Kolping-Altkleidersammlung. „Bei uns wird jeder Sack, der abgeben wird, geöffnet und überprüft. Je nach Zustand werden die Sachen dann sortiert und alles, was in Ordnung ist, das wird weiterverwendet“, konnte Dörnemann dem Ehepaar Dr. Theisen, das extra aus Senden angereist war, genau Auskunft erteilen.

Die Straßensammlung, die normalerweise parallel gelaufen wäre, die fiel aus. „Corona bedingt“, erklärte Christoph Möller , seines Zeichens der Altkleiderbeauftragte der Ascheberger Kolpingsfamilie. Stattdessen wies die Kolpingsfamilie an der Halle einen zweiten Abgabeort aus. „Dort jedoch war das Besucheraufkommen nicht so hoch“, so Möller. Dennoch hatte das insgesamt zwölf-köpfige Team, das hier unter Einhaltung sämtlicher Hygienemaßnahmen arbeitete, jede Menge zu tun. „Die Altkleidercontainer sind ja auch noch da, und die werden bestens angenommen, so dass wir hier viel Ware zu ordnen haben.“ Hinzu kam dann natürlich all das, was Dörnemann am Pfarrheim entgegennahm. Statt einer Transportkarre hatte er einen Anhänger vor dem Pfarrheim positioniert. „Auf diese Weise konnten die Bürger ihre Säcke direkt auf der Ablagefläche abstellen“. Parallel hatten Aniello Speemann, Tonius Weiß und Michael König morgens die Garage am Pfarrheim schon leergeräumt. „Hier werden Altkleider zwischengelagert, die jetzt alle zur Halle gebracht worden sind.“

Der erste Samstag im Monat ist ein fixes Datum. „Und dieser Termin wird auch zukünftig bestehen bleiben“, machten Möllers und Dörnemann deutlich. „Wie es mit der Straßensammlung zukünftig aussieht, das ist noch nicht ganz klar. Wir neigen aber dazu, sie auch aus ökologischen und Umweltgründen einzuschränken“, gab Möller vorab schon erste Einblicke. Am Samstag wurde der Termin am Pfarrheim richtig gut angenommen. Dank seines tatkräftigen ehrenamtlichen Helferteams, an dieser Stelle bedankt sich der Altkleiderbeauftrage noch einmal ausdrücklich für die tolle Unterstützung, sind die Säcke nun für den Transport vorbereitet. Das Kolpingrecyclingwerk Fulda organisiert die Abholung von Ascheberg. Von dort aus gehen die Altkleider zu den Sortierbetrieben nach Rotterdam, Antwerpen und Bremerhaven. „Gut erhaltene Kleidung wird auf jeden Fall weiterverwendet und landet nicht im Reißwolf“, machte der Altkleiderbeauftragte abschließend auch noch einmal deutlich.