Bauhof muss Prioritäten setzen

„Wir können nur schieben, schieben, schieben.“ Andreas Nünneke , Leiter des Ascheberger Bauhofes, berichtet über einen Kampf gegen Schneemassen, die er in diesem Umfang noch nicht erlebt hat: „Vor zehn Jahren gab es Weihnachten einmal viel Schnee, aber jetzt ist es deutlich mehr.“ Der Bauhof nahm den Kampf am Sonntag mit 13 Mitarbeitern um 4 Uhr mit sechs großen und kleinen Schleppern auf, 13 Stunden später machte das Team dann eine Pause. Wegen der angekündigten Schneemassen war der Fuhrpark vorher schon durch Leihgeräte vergrößert worden.

In der Gemeinde Ascheberg kümmert sich das Bauhof-Team um alle Straßen, an denen die Anlieger Reinigungsgebühren zahlen. In den anderen Bereichen – vorwiegend den Wohngebieten – müssen die Anwohner selbst anpacken. Groß war der Dank an Nachbarn, die mit großem Gerät helfen konnten. „Schön, wenn der Nachwuchs aus der Nachbarschaft Radlader fahren kann“, freute sich etwa Jörg Weustenhagen am Siekenkamp. Überall sprangen Landwirte den Menschen zur Seite. Wer vorausschauend geplant hatte, hatte vorher über die Gemeindeseite Hilfe geordert. Dort sind Dienstleister für solche Fälle verzeichnet.

„Von 7 bis 20 Uhr (sonn- und feiertags von 9 bis 20 Uhr) gefallender Schnee ist unverzüglich nach Ende des Schneefalls zu räumen; entstandene Eisglätte nach ihrem Entstehen zu beseitigen. Nach 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages zu räumen oder zu beseitigen“, teilt die Gemeinde dazu mit.

Dort, wo die Gemeinde räumt, hat der Bauhof eine Bitte: „Die Leute sollen den Schnee vom Bürgersteig nicht auf die Fahrbahn werfen. Wenn wir durchfahren, kommt alles zurück. Es wäre sinnvoll den Vorgarten zu nutzen oder den Schnee zur Hauswand hin wegzuräumen“, erklärt Nünneke. Zurzeit muss der Einsatz priorisiert werden. Vorne stehen verkehrswichtige und als gefährlich einzustufende Straßen. Hierzu gehören in erster Linie Steigungen, Brücken und Hauptverkehrsstraßen.

Die Feuerwehrleute wurden am Sonntagmorgen zu den Gerätehäusern gerufen. „Rettungsdienste und Polizei wären nicht überall durchgekommen. Da hätten wir helfen sollen“, berichtet Wehrführer Rainer Koch. Zupacken mussten die Mitglieder des Ascheberger Löschzuges bei einem Betrieb, der größere Zelte im Einsatz hat. Es wurde gegen Einsturz gesichert. In der Nacht zu Montag befreiten die Mitglieder des Löschzuges Herbern einen festgefahrenen Rettungswagen. Am Nachmittag musste der Löschzug Davensberg für einen Rettungseinsatz zuerst einen Pkw, dann einen Rettungswagen freiziehen.

Die Eurobahn musste gestern den ganzen Tag passen. Das Unternehmen hofft, am Dienstag im Laufe des Tages wieder fahren zu dürfen. Verantwortlich für das Schienennetz ist die Deutsche Bundesbahn.

Die Gehölzarbeiten an der Lüdinghauser Straße in Ascheberg und an der Merschstraße in Herbern, die für diese Woche angekündigt worden waren, sind ein Opfer des Wetters geworden. „Wir werden sie bei passender Witterung nachholen“, informiert Jan Rohlmann vom Tiefbauamt.