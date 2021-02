Der Bebauungsplan A 1 „Ortskern West – Neu“ liegt heute den letzten Tag offen. Er bietet dem Hit-Markt und dem Aldi die Möglichkeit, im Ortskern neu oder umzubauen. Seine Grenzen sind aber weiter gefasst. Im Dorf kursiert beispielsweise das Gerücht, Getränke Hölscher werde am alten Standort einen Getränkemarkt neu bauen. Verwechselt wird dabei, dass Baurecht und Baupläne zwei paar Schuhe sind. Theoretisch könnte der Komplex, in dem jetzt die Bäckerei Lüningmeyer untergebracht ist mit den angrenzenden Räumlichkeiten durch einen Neubau ersetzt werden. Praktisch denkt die Familie zumindest kurzfristig nicht daran. „Wir haben gerade die Räume, die wir mit dem Getränkemarkt selbst genutzt haben, neu vermietet. Den Mietvertrag wollen wir auch erfüllen“, erklärt Matthias Hölscher. Perspektivisch denke man darüber nach, in dem Bereich etwas Neues entstehen zu lassen. Ohne Eile. Die Pläne, die bisher geschmiedet werden, ließen den Bereich zur Sandstraße hin so, wie er jetzt bebaut ist.

Der Bebauungs- und zugehörige Flächennutzungsplan liegen - wie geschrieben – nur noch heute aus.

Alle Eingaben werden danach von der Verwaltung gesichtet und bewertet. Über die sogenannten Abwägungsvorschläge befindet dann der Bau- und Planungsausschuss in seiner übernächsten Sitzung am 25. Februar (Donnerstag) um 18 Uhr in der Sporthalle Nordkirchener Straße. Nach dem Planungs- und Bauausschuss hat der Gemeinderat das letzte Wort. Dann muss noch die Bezirksregierung zustimmen.