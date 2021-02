Vor einer Woche war der 15. Februar als Starttermin für die Arbeiten an der Lüdinghauser Straße fix. Nur der vorgesehene Verkehrsfluss während der Arbeiten musste noch von den Straßenverkehrsbehörden endgültig genehmigt werden. Inzwischen liegt das Papier aus dem Coesfelder Kreishaus bei der Ascheberger Verwaltung vor. „Daran, dass es nächste Woche losgehen kann, habe ich aber meine Zweifel“, sagt Jan Rohlmann vom Tiefbauamt der Gemeinde Ascheberg mit Blick aufs aktuelle Wetter.

An zwei Stellen ist der zuletzt gezeigte Plan für den Umbau der Lüdinghauser Straße von der Eschenbach- bis zur Sandstraße verändert worden. Der umstrittene Container-Standort neben der Einmündung der Adamsgasse ist gestrichen worden. Dazu haben sich Gemeinde und Ingenieurbüro entschieden, die Linden nicht durch Betonkonstruktionen zu schützen, sondern dafür Stahlplatten zu verwenden. „Sie liegen im Gegensatz zum Beton nachher unter der Asphaltschicht“, informiert Tiefbauingenieur Christian Scheipers. Dass sie zudem leichter an Ort und Stelle zu platzieren sind, hat die Entscheidung für diesen Wechsel, der mit der unteren Landschaftsbehörde abgesprochen ist, erleichtert. Insgesamt müssen 40 dieser Platten eingebaut werden.

Die Arbeiten, bei den der Radverkehr von den Bürgersteigen auf einen roten Schutzstreifen verlegt wird, werden in Etappen durchgeführt. Im ersten Abschnitt wird das Stück zwischen Eschenbachstraße und Adamsgasse bearbeitet und voll gesperrt. „Dazu gibt es keine Alternative“, sagt Rohlmann. Denn die Schutzmaßnahmen für die Linden führen zu einer Premiere in Ascheberg: „Wir werden erstmals einen Saugbagger einsetzen, damit die Wurzeln nicht beschädigt werden“, informiert der Verwaltungsmann weiter. Neben den allgemeinen Winterwetter-Schwierigkeiten ist an dieser Stelle der Frost als Hemmnis besonders störend, wie Rohlmann erläutert: „Der Boden darf nicht gefroren sein.“

Eine Prognose, wie lange der erste Abschnitt dauern wird, wagt die Verwaltung nicht: „Wir haben keine Erfahrung mit einem Saugbagger. Nach dem ersten Abschnitt wird man ungefähr sagen können, wie lange es dauern wird.“

Der zweite Abschnitt wird dann von der Adamsgasse bis zur Ludwig-Jürgens-Straße reichen.